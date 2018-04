Final Fantasy 15: Vier neue DLCs für 2019, „Gefährten“ als Standalone

PC XOne PS4

Wie Square Enix im Rahmen der PAX East in Boston bekannt gab, wird das Action-Rollenspiel Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) im kommenden Jahr mit vier neuen Zusatzepisoden bedacht. Wie aus der präsentierten Roadmap hervorgeht, werden diese nicht nur die Geschichte einiger wichtiger Charaktere weitererzählen, sondern auch zu einem alternativen Ende des Spiels führen und laut den Entwicklern eine Zukunft zeichnen „nach der sich alle gesehnt haben“.

In der ersten Episode „The Conflict of the Sage“ (Arbeitstitel) wird sich die Geschichte um Ardyn Izunia drehen, der mit Problemen kämpft, einen Groll gegen Lucis entwickelt und sich Auseinandersetzungen mit den Astralen liefert. Danach rückt Aranea Highwind in der Episode „The Beginning of the End“ (Arbeitstitel) in den Vordergrund. „Der letzte Tag des Niflheim-Imperiums verwandelt sich in den schlimmsten Tag ihres Lebens“, so die Entwickler.

In der dritten Episode „The Choice of Freedom“ (Arbeitstitel) schlüpft ihr dann in die Rolle von Lunafreya Nox Fleuret. Die Geschichte fokussiert sich auf ihr Schicksal, vor dem sie, wie die Entwickler anmerken „nicht einmal der Tod retten kann“. In der vierten und letzten Episode „The Final Strike“ (Arbeitstitel) muss sich Noctis schließlich nach seinem Abschied von den Astralen der finalen Schlacht um eine bessere Zukunft seines Volkes stellen.

Im Zuge des Events gaben die Macher darüber hinaus bekannt, dass der Multiplayer-Modus „Gefährten“ im Sommer dieses Jahres auch als Standalone-Erweiterung erscheinen wird.