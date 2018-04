Kingdom Come - Deliverance: Patch 1.4.2 ist fertig - Release in Kürze

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Team von Warhorse Studios arbeitet weiterhin fleißig daran, die Fehler und bekannte Probleme in seinem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) zu beseitigen. Der geplante Patch in der Version 1.4.2 sei laut den Entwicklern nun fertiggestellt und wird in den kommenden Tagen zum Download freigegeben. Laut Studio-Chef Daniel Vávra sollte man mit der Aktualisierung allerdings nicht mehr an diesem Wochenende rechnen.

Wie Vávra angibt, befindet sich das neue Update, das einige „Absturzursachen und andere Probleme“ beseitigen soll, die mit dem letzten Patch ins Spiel gebracht wurden, derzeit in der Testphase. Zudem verriet er, dass das Update 1.4.2 zeitgleich mit dem Patch 1.4.0 für die Konsolen erscheinen wird, das derzeit noch von Sony und Microsoft geprüft wird.