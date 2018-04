System Shock Remake: Entwicklung wieder aufgenommen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Im vergangenen Monat hatte Entwickler Night Dive Studios die Entwicklung des System Shock Remakes vorübergehend pausiert. Nachdem die Entwicklung nicht optimal lief und das Team sich zu weit vom spielerischen Konzept des Originals entfernte, beschlossen Stephen Kick, CEO der Night Dive Studios, und Business Development Director Larry Kuperman sich wieder auf die ursprüngliche Vision, die in der Unity-Demo bereits angedeutet wurde, zu konzentrieren. Nun gab Stephen Kick in einem aktuellen Update auf Kickstarter bekannt, dass die Entwicklung mit einem kleineren Team wieder aufgenommen wurde.

Im Kickstarter-Update geht aus einer längeren Liste an Fragen hervor, dass Stephen Kick nun selbst das Team leitet. Auch einige Entwickler des originalen System Shock sind weiterhin an Bord, zusammen mit den Leuten, die bereits an der Unity-Demo gearbeitet haben. Alle anderen Entwickler sollen entlassen worden sein. Der einhergehende Artstyle soll genauso wie der Engine-Wechsel von Unity zu Unreal weiterhin bestehen bleiben. Das Gameplay wird unverändert vom Klassiker übernommen, mit Ausnahme der zusätzlichen Logs und E-Mails für die Unterstützer des Citadel Crew Member Pledge-Levels der Kickstarter-Kampagne. Das User-Interface soll ein Hybrid aus System Shock und System Shock 2 werden. Solltet ihr auch Fragen an den Entwickler haben, so könnt ihr über Discord direkt mit den Entwicklern in Kontakt treten.

Im September soll es auch eine Preview-Version des Spiels geben. Unterstützer des höchsten Pledge-Levels werden dazu eingeladen, das Spiel zu testen. Das Remake soll bis dahin noch nicht komplett fertig sein, aber vom ersten bis zum letzten Level komplett spielbar. Beginnend am 11. April soll es jetzt in regelmäßigen Abständen Live-Streams auf Twitch geben. Einige Termine wurden bereits bekanntgegeben:

11. April: Spielen mit Community Manager Karlee Meow

12. April: Entwickeln von System Shock mit Chris Mansell

18. April: Spielen mit Community Manager Karlee Meow

25. April: Spielen mit Community Manager Karlee Meow

26. April: Entwickeln von System Shock mit Chris Mansell

27. April: Spielen/Q&A mit CEO Stephen Kick

Darüber hinaus wurde von OtherSide Entertainmeint, die derzeit mit Warren Spector an System Shock 3 arbeiten, auch der Source Code vom originalem System Shock auf GitHub veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die Power-Mac-Version des Titels. In naher Zukunft soll auch eine neue Version der System Shock: Enhanced Edition erscheinen. Sie basiert auf dem nun veröffentlichten Source Code, der allerdings entsprechend aufgeräumt und bearbeitet wurde und anschließend ebenfalls auf GitHub zur freien Verfügung stehen wird.

Im Update ist zudem ein möglicher Release-Zeitraum bekanntgegeben worden. Der Entwickler geht von Ende 2019 bis Anfang 2020 aus. Erscheinen soll das System Shock Remake weiterhin für PC, Xbox One und Playstation 4.