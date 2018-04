Fortnite Battle Royale: So spielt es sich auf dem iPhone

iOS

Nach einer längeren Invite-Only-Phase ist der Battle-Royale-Teil von Fortnite nun kostenfrei für jeden interessierten iPhone-Spieler verfügbar. Wie schlagen sich Touch-Bedienung und Deckungsbau?

Fortnite ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nahe Geräusche werden euch visuell dargestellt.

Reduzierte Konsolengrafik

In direkten Auseinandersetzungen heißt es: ruhig Blut.

Sinnvolle Touchsteuerung

Das Bauen ist umständlicher als auf Konsole oder PC, für eine notdürftige Deckung ist der Baumodus dennoch ausreichend.

Crossplay & Kurzfazit

Vor etwas über zwei Wochen ist der Battle-Royale-Hitüberraschend für Mobilgeräte veröffentlicht worden (siehe auch Playerunknown's Battlegrounds: So spielt es sich auf dem iPhone ). Zu diesem Zeitpunkt gab es den Konkurrentenzwar bereits für iOS-Geräte, jedoch konnten geneigte Spieler nur per Einladung Zugang zur App erhalten. Nun steht das Spiel kostenlos im AppStore zur Verfügung. Ich habe ein paar Runden auf dem iPhone 8 gespielt und verrate euch, wie gut die Portierung gelungen ist.Fortnite kommt bereits auf den „großen“ Plattformen in einer nicht sonderlich leistungshungrigen Cartoon-artigen Optik daher. Smartphone-Spielern kommt dieser Umstand zugute. Zwar wurde der Detailgrad verringert, dafür sieht das Spiel den anderen Versionen durchaus ähnlich. Allerdings gibt es keine Qualitätsoptionen wie bei Battlegrounds, lediglich die Umgebungsbeleuchtung lässt sich ausschalten.Spielt ihr Fortnite also auf einem älteren iOS-Telefon oder -Tablet (eine vollständige Liste der unterstützten Geräte findet ihr bei Epic Games , eine Android-Umsetzung soll folgen), kann es hin und wieder zu Rucklern kommen. Diese treten interessanterweise auch auf dem neuen iPhone 8 in unregelmäßigen Abständen auf, trotz deaktivierter Umgebungsbeleuchtung. Hier musste ich doch sehr stutzen, besonders da Battlegrounds in hohen Einstellungen auf demselben Gerät ohne Probleme lief. Besonders schlimm oder gar störend sind die Aussetzer jedoch nicht.Erwartungsgemäß hoch fällt der Akkuverbrauch von Fortnite auf dem iPhone aus. Nach einer Stunde Spielzeit hatte der Akku um satte 40 Prozent nachgelassen. Netzwerklags waren im Test keine spürbar, und auch der Spielstart ging stets flott und ohne lange Ladezeiten vonstatten.Das Steuerungskonzept von Fortnite auf dem Smartphone ähnelt dem von Battlegrounds. Über einen virtuellen Stick auf der linken Seite bewegt ihr euch. Zielen könnt ihr, indem ihr rechts über den Bildschirm wischt. Abgefeuert wird eure Waffe, indem ihr auf die rechte Displayhälfte tippt. Soll euer Charakter automatisch laufen, tippt ihr einfach zwei Mal auf den Stick. Zum herangezoomten Zielen berührt ihr die entsprechende Schaltfläche, ebenso funktionieren das Nachladen, Ducken und Springen.Am unteren Bildschirmrand habt ihr eine Leiste mit sechs Invetarslots, per Tipp rüstet ihr die gewünschte Waffe beziehungsweise das Objekt eurer Begierde aus. Wenn ihr als Scharfschütze spielt und euch dabei wenig bewegt und für einen Schuss nicht extra absetzen wollt, gibt es auf der linken Seite eine zusätzliche Feuertaste.Ins Baumenü kommt ihr ebenfalls über eine eigene Schaltfläche. Die Waffenleiste wandelt sich, so dass ihr zwischen den entsprechenden Materialien und Bauformen wechseln könnt. Das geht schnell und unkompliziert, im Vergleich zur Konsolen- oder PC-Fassung von Fortnite ist diese Methode aber umständlicher. Das wirkt sich auch auf die Partien aus: Insgesamt wird auf dem Smartphone deutlich weniger als auf PC oder Konsole gebaut.Bereits im Vorfeld wurde damit geworben, dass Smartphone-Spieler von Fortnite mit ihren Freunden auf den großen Plattformen gemeinsam ums Überleben kämpfen können. Hier hat Epic Games glücklicherweise nachgedacht, denn es gibt keinen gemeinsamen Matchmaking-Pool. Wollt ihr gemeinsam daddeln, müsst ihr zusammen in einer Party sein. Daraufhin landet ihr auf einem gemischten Server. In unserem Test hat das ohne Probleme funktioniert, auch wenn man mit der Mobile-Version natürlich einen spürbaren Nachteil hat.Fortnite funktioniert auf dem Handy ähnlich gut wie der Konkurrent Battlegrounds. Die Performance kann zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht mit der des Konkurrenten mithalten. Trotz des neuen iPhone-Models hatte ich immer wieder Ruckler im Spiel. Dafür funktioniert die intuitive Steuerung sehr gut und geht schnell in Fleisch und Blut über. Die Anzeige, aus welcher Richtung Schüsse oder Schritte kommen, scheint im ersten Moment zwar hilfreich, kann aber auch durchaus für Ablenkung sorgen. Warum sie nicht ausgeschaltet werden kann, erschließt sich mir nicht. Für eine schnelle Runde auf der Couch taugt Fortnite Mobile aber allemal.