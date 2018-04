Shaq Fu - A Legend Reborn: Termin + Switch-Gameplay von der PAX East

PC Switch XOne PS4

Saber Interactive und der Publisher Wired Productions haben im Rahmen der aktuell in Boston laufenden PAX East 2018 den Veröffentlichungstermin für das kommende Beat ‘em up Shaq Fu - A Legend Reborn bekannt gegeben. Das Spiel wird demnach weltweit ab dem 5. Juni dieses Jahres für Windows (via Steam), Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein. Die digitale Version wird dabei zum Preis von 19,99 Euro angeboten, während für die physische Fassung (ausschließlich für die drei Konsolen und im Bundle mit bisher unbekannten DLCs) 29,99 (Xbox One und PS4), beziehungsweise 39,99 Euro (Nintendo Switch) fällig werden.

Mit der Ankündigung des Release-Termins zeigten die Macher auf dem Event auch die ersten acht Minuten Gameplay aus dem Spiel. Gezeigt wurde dabei die Switch-Version, die einen recht guten ersten Eindruck hinterlässt. Ihr prügelt euch mit Shaquille O’Neal durch Horden von Kegelhüte-tragenden Gegner und teilt als Ein-Mann-Armee nicht nur fiese Schläge und Tritte, sondern auch schlagfertige Sprüche aus. In den humorvollen Dialogen zwischen Shaq und seinem Meister Ye-Ye nimmt sich das Spiel selbst nicht allzu ernst. So erklärt der alte Mann seinem Schüler, dass er deshalb nicht in das Kampfgeschehen eingreift, weil die Entwickler nicht genügend Geld für seine Kampfanimationen über Indiegogo sammeln konnten...