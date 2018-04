Spyro Reignited Trilogy: Kommt doch noch eine Switch-Version?

XOne PS4

Nachdem es im Vorfeld bereits entsprechende Gerüchte im Netz gab, hat Activision gestern mit Spyro Reignited Trilogy offiziell eine grafisch und spielerisch überarbeitete Sammlung der ersten drei Spyro-Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2 - Ripto's Rage! und Spyro - Year of the Dragon angekündigt. Als Plattformen wurden bisher lediglich die Xbox One und die PS4 bestätigt, doch eine Switch-Version könnte in kürze ebenfalls angekündigt werden. Darauf deutet zumindest eine von Nintendo kürzlich im eShop online geschaltete Produktseite für den Titel an.

Die besagte Store-Seite, die im US-Shop des japanischen Herstellers auftauchte, listete die Sammlung unter dem Namen Spyro the Dragon Remastered auf. Der Preis wurde dabei mit 39,99 Britischen Pfund (umgerechnet etwa 45 Euro) angegeben. Inzwischen wurde die Page wieder offline genommen, kann aber nach wie vor über die Google-Cache angesehen werden. Möglicherweise hat Nintendo die Produktseite einfach zu früh freigeschaltet. Sollte dies der Fall sein, dürfte eine offizielle Ankündigung für die Hybrid-Konsole nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sobald diese seitens Activision erfolgt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.