Kingdom Come - Deliverance Letsplay: Nächste Folgen verzögern sich

PC XOne PS4 Linux MacOS

Eigentlich sollte allen Spendern für Jörgs Letsplay zu Kingdom Come - Deliverance bereits seit etwas mehr als zwei Stunden die neueste Folge #18 zur Verfügung stehen. Allerdings werden sich die nächsten Ausgaben aufgrund einer Erkrankung des Hauptdarstellers – und damit meinen wir nicht Heinrich – um ein paar Tage verzögern. Wann es weitergeht und ob das Live-Event auf Twitch wie geplant am kommenden Dienstag stattfinden kann, werden wir so früh wie möglich bekanntgeben. Sollte die Live-Übertragung ausfallen müssen, wird sie lediglich auf einen anderen Termin verschoben.