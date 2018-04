Lawbreakers: Arena-Shooter wird vorerst nicht weiterentwickelt

PC PS4

Im August letzten Jahres ging mit Lawbreakers das erste Spiel von Cliff Bleszinskis (Gears of War) neuem Studio Boss Key Productions an den Start. Seither lief der Arena-Shooter nicht sonderlich gut, es fehlte massiv an aktiven Spielern. Nun ziehen die Entwickler ihre Konsequenzen.

Der Titel wird vorerst nicht weiterentwickelt, das Studio brauche die benötigten Ressourcen an anderer Stelle. Jedoch soll es zumindest noch Support für die aktuelle Version geben, vermutlich damit die wenigen aktiven Spieler nicht auch noch verprellt werden. In der unbestimmten Zukunft wolle man Lawbreakers aber eine zweite Chance geben. Ob es sich dabei um eine Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell handeln wird, is nicht bekannt. Aktuell werde diese Möglichkeit aber ebenfalls ausgeschlossen,d a sie zu viel Aufwand bedeute.

Aktuell arbeite Boss Key an einem neuen Projekt, nähere Details gehen aus dem Eintrag auf der Homepage jedoch nicht hervor.

Wir haben in der letzten Zeit an etwas neuem gearbeitet und können es kaum erwarten, euch mehr zu verraten! Es handelt sich um ein Leidenschafts-Projekt, über das wir die volle Kontrolle haben.

Das Team bedankt sich außerdem für den anhaltenden Support der Fans.