Steam-Weekend: Crusader Kings 2 gratis, The Long Dark und mehr

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende das Globalstrategiespiel Crusader Kings 2 (Testnote. 7.0) von Paradox Interactive kostenlos für eure Spielebibliothek ergattern. Das Gratis-Angebot gilt bis Sonntag, den 8. April 2018, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit). Darüber hinaus könnt ihr das Survival-Spiel The Long Dark von Hinterland Studio als Weekend-Deal günstiger erwerben. Als Tagesangebot wurde das Echtzeitstrategiespiel Forts von EarthWork Games im Preis reduziert und es gibt Rabatte auf weitere Titel, darunter The House of Da Vinci, Finding Paradise (im Test), Holdfast - Nations At War (Early Access) und mehr. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben):