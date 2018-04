Arcade-Check: Metropolis - Lux Obscura – Ein Puzzler als Film Noir

PC Switch XOne Linux MacOS

Reichlich nackte Haut, eine vertonte Handlung, fiese Gangsterbosse und jede Menge Schlägereien. Metropolis - Lux Obscura von Ktulhu Solutions ist alles andere als ein klassischer Match-3-Puzzler.

Kein Film Noir ohne Femme Fatale.

Sex, Drugs and Miller

Schlägereien werden als Match-3-Partie ausgetragen.

Drei Fäuste und vier Pflaster bitte

Neu erworbene Fähigkeiten erleichtern den Alltag in Metropolis.

Fazit

Match-3-Puzzle

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 4.4.2018 für 7,99 Euro (auch für PC und Switch)

In einem Satz: Match-3-Schlägereien im Film-Noir-Gewand.

Match-3-Puzzle

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 4.4.2018 für 7,99 Euro (auch für PC und Switch)

In einem Satz: Match-3-Schlägereien im Film-Noir-Gewand.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usern betreut. Das Prinzip der Match-3-Puzzler ist beinahe so alt wie der Pixel selbst und reicht zurück in die 80er Jahre. Ob Tetris oder das omnipräsente Candy Crush – jeder Gamepad-Artist hat vermutlich bereits farbige Blöcke auf der (mobilen) Mattscheibe in die richtige Reihenfolge und somit zum Auflösen gebracht. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Roguelike Ironcast (Arcade-Check), das die bekannten Mechanismen als Motor für spannende Mech-Schlachten im viktorianischen England nutze. Das Studio Ktulhu Solutions möchte ebenfalls eine Spielerfahrung abseits der typischen quitschbunten Punkteorgien bieten und kleidet Metropolis - Lux Obscura in das Gewand einer Graphic Novel im Film-Noir-Stil. Funktioniert dieses Unterfangen? Der heutige Arcade-Check verrät es euch.

Sex, Drugs and Miller

Spätestens seit Sin City's Kassenschlager dürfte der Autor und Zeichner der Comicverlage Frank Miller auch außerhalb der Welt von DC, Marvel und Co. größere Bekanntheit erlangt haben. Zu einem nicht unwesentlichen Teil dürfte dies der prägnanten Optik des Films geschuldet sein, die dem kontrastreichen Schwarzweißstil des Amerikaners nachempfunden ist. Metropolis - Lux Obscura greift diese Ästhetik auf und erzählt seine Pulp-Geschichte in Form reduzierter, englisch vertonter Comic-Strips. In deren Mittelpunkt steht der frisch aus dem Knast entlassene Haudegen Jon Lockhart, der in der Stadt der Sünden noch eine Rechnung zu begleichen hat.

Lockhart ist – wie das gesamte Charakterensemble und Teile der Handlung – ein Pixel-gewordenes Klischee aus dem Milieu-Baukasten für dreckige Gangsterballaden. Dem knorrigen Trenchcoat-Träger stehen ein alter Freund mit zwielichtigen Jobangeboten, eine alleinerziehende Stripperin sowie ein korrupter Politiker mitsamt verzogenen Junior zur Seite. So schnell könnt ihr gar nicht schauen und Lockhart verkehrt wieder in den alten Mafia-Kreisen von Don Falcone und geht dem Schlägerhandwerk nach. Irgendwie muss die Zeche schließlich bezahlt werden.

Drei Fäuste und vier Pflaster bitte

Wann immer in Metropolis - Lux Obscura die Fäuste fliegen, bestreitet ihr den Kampf in Form einer Match-3-Partie. Statt farbenfroher Kristalle und Diamanten reiht ihr jedoch Faustschläge, Fußtritte und Adrenalin in gewohnter Manier aneinander, um dem Gegenüber ordentlich die Kauleiste zu richten. Nach einer bestimmten Anzahl an Spielzügen eurerseits schlägt der Feind zurück und ihr verlieret Lebensenergie. Die Steineschubserei kommt dabei aber recht altbacken daher und verzichtet komplett auf Sondereffekte, Spielfeldvariationen oder spezielle Siegbedingungen. Wer zuerst mangels Energie den Boden küsst, hat verloren. Punkt. Dafür erhaltet ihr im Anschluss eine permanente Charakterverbesserung und teilt fortan etwa mehr Schaden mit Schlagringen aus, schaltet das Schießeisen als neue Steinart frei oder steckt schlicht mehr Treffer ein.

Wie die Mechanik selbst, wirkt die Präsentation der Kämpfe angestaubt. Egal ob ihr drei oder dreihundert Steine kombiniert – die Reihen auf dem Spielfeld lichten sich höchst unspektakulär und über dem Portrait des Gegenübers gibt eine rote Zahl kurz Rückmeldung über den bewirkten Schaden; umgekehrt das Gleiche. Die spannende Dynamik eines Faustkampfes auf Leben und Tod kommt zu keiner Sekunde auf. Es fehlt schlicht an jedweder Animation oder anderen Feedback-Elementen (und sei es ein Dialog) abseits der lautmalerischen Sprechblasen, durch welche die faden Optik der Partien immerhin etwas aufgebrochen wird. Der monotone Soundtrack erfüllt hierbei auch den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung an aufregender Präsentation.

Fazit

Metropolis - Lux Obscura ist gleichermaßen Licht und Schatten. Die Inszenierung der Handlung im Stil eines Comics von Frank Miller ist gelungen und schön anzuschauen. Im Gegenzug dazu flachen die Match-3-Faustkämpfe deutlich ab, denen jegliche Spannung abgeht. Dafür dauert ein Spiel-Durchgang lediglich zwei Stunden, für einen gewissen Wiederspielwert sorgen die vier Enden. Die kurze Spielzeit kompensiert in gewisser Weise die Mängel, bevor sie überhand nehmen können. Ein weiterer Match-3-Titel von der Qualität eines Ironcasts wäre mir lieber gewesen, aber für ein-zwei Bier- und Bretzelabende reicht es allemal.