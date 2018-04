WoW: Battle for Azeroth: Termin, Collector's Edition und Trailer

PC MacOS

Blizzard hat einen konkreten Veröffentlichungstermin für seine nächste World-of-Warcraft-Erweiterung Battle for Azeroth bekannt gegeben. Diese wird nach Angaben des Studios ab dem 14. August dieses Jahres im Handel erhältlich sein. Neben einer Standardversion des Spiels werden auch eine Digital Deluxe Edition, sowie eine üppige Collector’s Edition mit zahlreichen Bonusinhalten angeboten. Nachfolgend die Inhalte der beiden Editionen im Überblick:

Digital Deluxe Edition (Herstellerangaben) für 59,99 Euro:

Frühzugang zu den Freischaltungsquests für vier verbündete Völker

Charakteraufwertung auf Stufe 110

Reittiere: Goldbesetzter Ravasaurus und Seefester Hengst

Törtel, das Babytortollanerhaustier

Hearthstone: Azeroth brennt-Kartenrücken

Starcraft 2 - Sprays

Heroes of the Storm: Urzeitlicher Flammensäbler Reittier

Overwatch - Sprüche, Emotes, Sprays und Icons

Collector’s Edition (Herstellerangaben) für 99,99 Euro:

Charakteraufwertung auf Stufe 110

Doppelseitiges Metallwappen: Horde & Allianz

Digitaler Soundtrack-Key der Collector's Edition

Wendebuch: Klagelied & Ein guter Krieg

Reittiere: Goldbesetzter Ravasaurus und Seefester Hengst

Haustier: Törtel, der Babytortollaner

Hearthstone: Azeroth brennt-Kartenrücken

Starcraft II: Horde- und Allianzsprays

Heroes of the Storm: Urzeitlicher Flammensäbler-Reittier

Overwatch: Sprüche, Emotes, Sprays und Icons

In World of Warcraft: Battle for Azeroth wird der uralte Konflikt zwischen der Horde und der Allianz aufs neue entfacht und ihr entscheidet, auf welcher Seite ihr in die Schlacht zieht. Mit Kul Tiras (Allianz) und Zalandar (Horde) erwarten euch zwei neue Kontinente mit insgesamt sechs neuen Zonen (Tiragardesund, Drustvar, Sturmsangtal, Zuldazar, Nazmir und Vol'dun), neuen Weltquests, Weltbossen, Instanzen, Schlachtzügen und PVP-Inhalten. Mehr Details über die Inhalte der neuen Erweiterung könnt ihr der offiziellen Homepage des Spiels entnehmen. Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht: