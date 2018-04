Firewatch erscheint für Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Das atmosphärische First-Person-Story-Adventure Firewatch (Testnote. 7.5) wird in naher Zukunft auch für die Nintendo Switch erscheinen. Dies gab der verantwortliche Indie-Entwickler Campo Santo kürzlich über die offizielle Homepage des Spiels bekannt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte das Studio zwar vorerst noch nicht, gab jedoch an, dass die Besitzer der Hybrid-Konsole noch im Frühjahr 2018 in den Genuss des Titels kommen werden.

Firewatch wurde bereits 2016 für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 veröffentlicht und entführt euch in das Jahr 1989. Ihr schlüpft in die Rolle des Brandwächters Henry, der von seinem Feuerwachturm aus die Wälder des Shoshone National Forests im US-Bundesstaat Wyoming überwacht und nach Unruhestiftern und möglichen Brandgefahren Ausschau hält. Sein einziger Kontakt ist sein Supervisor Delilah, mit der Henry über ein Handfunkgerät kommuniziert. Eines Tages rückt Henry aus, um einen Blick auf einen vermeintlich durch den Sturm zerstörten Telefonmast zu werfen. Schon bald stellt er fest, dass mehr dahinter steckt ...