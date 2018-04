PUBG: "Tequila Sunrise" Event schickt euch in den Nahkampf

PC XOne iOS Android

Für nur 72 Stunden läuft seit heute morgen 4 Uhr das neue Event "Tequila Sunrise" in Playerunknown's Battlegrounds. Statt Cocktails gibt es dort allerdings nur jede Menge Schrot für euch, vielleicht schafft ihr auch einen Kill mit einer Nahkampfwaffe, denn alle anderen Waffen sind für dieses Event deaktiviert. Außerdem werdet ihr mit dreifacher Wahrscheinlichkeit die besonders guten Stufe 3 Rüstungen finden, während die Chance auf Tier 1 Loot halbiert wurde. Die Spawnrate für Shotguns wird auch auf das dreifache angehoben.

Ihr dürft nur im Vier-Mann-Team auf der Karte Miramar antreten, in Europa und den USA nach Wahl in First- oder Third-Person, auf den asiatischen Servern nur in Third-Person. Eine weitere Besonderheit betrifft die Kampf-Zone, die von Anfang an sichtbar und kleiner als im normalen Modus sein wird.