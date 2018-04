Divinity - Original Sin 2 kommt im August auf PS4 und Xbox One

PC XOne PS4

Nachdem das Kickstarter-finanzierte Divinity - Original Sin 2 (im Test: Note 9.0) seit dem September letzten Jahres exklusiv für den PC verfügbar ist, folgen in diesem Jahr auch die Konsolenumsetzungen. Das Rollenspiel wird im August für PS4 und Xbox One erscheinen, den Vertrieb übernimmt in Europa und Nordamerika Bandai Namco. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht aktuell noch aus.

Auf den aktuellen Sony- und Microsoft-Konsolen werdet ihr Divinity - Original Sin 2 sowohl solo als auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern angehen können. Für den Zwei-Spieler-Modus soll es zudem einen dynamischen Splitscreen-Modus geben. Weitere Informationen zu den Konsolenversionen sollen bis zur Veröffentlichung folgen. Den Ankündigungstrailer seht ihr direkt unterhalb dieser News.