Vampyr: Dontnod zeigt einen Story-Trailer zum Spiel

PC XOne PS4

Vampyr ab 44,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bis zum Release von Vampyr (Preview) müssen sich die Fans zwar noch rund zwei Monate gedulden, der verantwortliche Entwickler Dontnod Entertainment lässt aber mit einem neuen Story-Trailer schon mal die Vorfreude auf das ambitionierte Action-Rollenspiel steigen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Das atmosphärische Video wird vom Blue-Öyster-Cult-Klassiker „Don't Fear The Reaper“ aus dem Jahre 1976 untermalt, der hier in einer neu interpretierten Version von Phlotilla feat. Mona Najib zu hören ist.

Vampyr entführt euch ins London des Jahres 1918. Ihr schlüpft in die Rolle von Dr. Jonathan Reid, einen begnadeten Chirurgen, der nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg gegen seinen Willen in einen Vampir verwandelt wird. Als neugeborener Blutsauger, gequält durch einen unbändigen Durst, findet sich Jonathan schon bald inmitten einer düsteren neuen Welt voller übernatürlichen Kreaturen und sinistren Geheimgesellschaften wieder. Um zu überleben, muss er versuchen, sein neues Wesen so gut es geht zu verstehen. Doch zwischen den uralten Clans, mysteriösen Morden und einer bevorstehenden großangelegten Vampirjagd werden seine Erfahrungen als Arzt und Wissenschaftler wie nie zuvor in Frage gestellt.

Neben dem persönlichen Anliegen, den für seine Verwandlung verantwortlichen Vampir zu finden und den Grund für seine Verwandlung zu erfahren, arbeitet Jonathan weiter daran, ein Heilmittel für die verheerende spanische Grippe zu erschaffen, die die Bevölkerung der Stadt dezimiert. Dabei muss er sich seiner vampirischen Natur und seinem quälenden Blutdurst stellen. Vampyr wird am 5. Juni dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.