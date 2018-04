Chasm: Release-Zeitraum für den Retro-Plattformer im Metroidvania-Stil

PC PS4 PSVita Linux MacOS

Rund fünf Jahre ist es her, seit der Indie-Entwickler Discord Games sein erstes Spiel Chasm mit knapp 192.000 US-Dollar erfolgreich via Kickstarter finanziert hatte. Bei Chasm handelt es sich um einen 2D-Retro-Plattformer mit Metroidvania-Anleihen und prozedural generierten Levels. Das Spiel sollte eigentlich bereits im Jahre 2014 für den PC (Steam) erscheinen, lässt jedoch bis heute auf sich warten. Nun hat das Studio, das inzwischen unter dem neuen Namen Bit Kid Inc. geführt wird, mit dem Sommer 2018 zumindest einen groben Release-Zeitraum genannt und gab zudem bekannt, dass der Titel neben PC auch für die PS4 und die PS-Vita erscheinen wird.

Für die beiden Sony-Plattformen wird zudem Crossbuy-Unterstützung versprochen. Das heißt, dass ihr das Spiel nur einmal erwerben müsst und könnt es auf beiden Systemen spielen. Die Vita-Version wurde nach Angaben der Entwickler von Tom Spilman von Sickhead Games portiert, der in der Vergangenheit bereits unter anderem Vita-Ports zu Axiom Verge realisiert hat. Aktuell befindet sich das Studio in Gesprächen mit Sony, um Unterstützern, die für eine PC-Version bezahlt haben, aber nun gerne eine PS4- oder PS-Vita-Version möchten, den Wechsel zu ermöglichen. Das Spiel soll darüber hinaus im Rahmen der heute gestarteten PAX East 2018 in Boston (das Event wird bis zum 8. April 2018 andauern) von Sony präsentiert werden.