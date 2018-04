Massive Entertainment soll an einem neuen Battle-Royale-Spiel arbeiten

PC XOne PS4

Massive Entertainment, das schwedische Studio hinter The Division (Testnote: 8.5), soll aktuell angeblich an einem neuen Battle-Royal-Spiel im Stile von Playerunknown's Battlegrounds (Xbox-One-Test: 7.0) und Fortnite arbeiten. Das zumindest wollen die US-Kollegen von Game Reactor von einer nicht näher genannten Quelle direkt aus dem Studio erfahren haben.

Dem Bericht zufolge soll Ubisoft schon im Januar dieses Jahres eine entsprechende Anfrage an Massive Entertainment gestellt haben und das Studio soll geantwortet haben, dass man in einer relativ kurzen Zeit „etwas Spaßiges“ auf die Beine stellen könne. The Division bietet bereits alles, was ein Battle-Royal-Titel braucht. Möglicherweise kann das Team auf einige Tools des Spiels zurückgreifen oder gar ein Battle-Royal-Spiel im gleichen Spieluniversum abliefern.

Aktuell arbeitet Massive Entertainment bekannterweise an der Seite anderer Ubisoft-Studios an The Division 2, das im kommenden Jahr für PC und Konsolen erscheinen soll. Zudem ist das Team mit der Entwicklung eines neuen Avatar-Spiels beschäftigt, das vermutlich zeitgleich mit dem Start des zweiten Kinofilms von James Cameron im Dezember 2019 erscheinen wird. Auf die Anfrage der Redaktion, die Entwicklung des Battle-Royal-Spiels zu bestätigten, reagierte Ubisoft bisher noch nicht, weshalb ihr das Ganze vorerst als Gerücht betrachten solltet.