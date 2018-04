Far Cry 5: Kein Serienteil zuvor verkaufte sich schneller

PC XOne PS4

Etwas mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung entpuppt sich Far Cry 5 (im Test: Note 9.0) für Ubisoft als voller Erfolg. Wie der Publisher und Entwickler kürzlich bekanntgab, konnte sich bisher kein anderer Teil der Far Cry-Reihe schneller verkaufen. Demnach konnte das Open-World-Spiel alleine in der ersten Woche einen Umsatz von 310 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 252 Millionen Euro) generieren. Far Cry 4 (im Test: Note 8.5) erreichte laut Ubisoft im selben Zeitraum nicht mal die Hälfte. Einen erfolgreicheren Start legte bisher nur ein Ubisoft-Spiel hin: The Division (im Test: Note 8.5).

Ubisoft veröffentlichte zugleich ein paar witzige Statistiken zu Far Cry 5. So wurden bisher mehr als 8.600 Spieler von Stinktieren angegriffen und über 177 Millionen Zivilisten befreit. Den Titel "beliebtester Begleiter" darf sich Nick Rye anheften, auf tierischer Seite ziehen die Spieler am liebsten mit Hund Boomer los. Weitere Statistiken erfahrt ihr über den Quellenlink.