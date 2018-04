Spyro Reignited Trilogy offiziell angekündigt, erster Trailer [Upd. 2]

XOne PS4

Update 2 um 18:45

Nun hat Activision die Spyro Reignited Trilogy auch offiziell angekündigt. Wie schon im Amazon-Produktartikel erwähnt, wird die grafisch und spielerisch verbesserte Sammlung am 21. September für Xbox One und die PS4 in den Handel kommen. Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Update um 14:00 Uhr

Inzwischen wurde die Spyro Reignited Trilogy auch im indischen Store von Amazon gelistet und wie die Produktseite verrät, wird der Titel auch für die Xbox One erscheinen.

Originalmeldung vom 5. April 2018, um 10:25 Uhr

Gerüchte, dass Activision die Veröffentlichung einer Neuauflage der ersten drei Spyro-Spiele plant, gab es bereits seit Längerem. Nun lieferte Amazon einen weiteren Hinweis auf die Veröffentlichung. Im mexikanischen Store des Online-Handelsriesen wurde jüngst eine Produktseite für die Spyro Reignited Trilogy online geschaltet, samt einem Packshot, der aber inzwischen wieder entfernt wurde. Die Spielesammlung besteht aus Spyro the Dragon, Spyro 2 - Ripto's Rage! und Spyro - Year of the Dragon. In der Beschreibung ist neben dem grafischen Update auch von einer verbesserten Steuerung die Rede. Als Plattform wird bisher nur die PS4 angegeben, was darauf hindeuten könnte, dass es hier wieder eine Zeitexklusivität für die Sony-Konsole geben wird. Als Veröffentlichungsdatum wird der 21. September dieses Jahres genannt.

Bereits nach dem Release der Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) gab der Publisher bekannt, dass an weiteren Remaster gearbeitet wird. Offiziell bestätigt ist die Spyro Reignited Trilogy zwar noch nicht, allerdings hat Activision in den letzten Tagen diverse Hinweise gestreut.

So haben die US-Kollegen von IGN.com ein Paket mit einem mysteriösen lilafarbenen Drachenei erhalten, zusammen mit der Nachricht von Falcon McBob, in der es heißt: „Etwas wird bald schlüpfen“. Bei einer kurzen Suche im Netz wurde auch ein (bisher privater) Twitter-Account mit dem Namen Falcon McBob (@SpyroTheDragon) entdeckt, dem seit Kurzem auch der offizielle Account von Crash Bandicoot folgt. Der letzte Hinweis von Falcon McBob war ein Bild von Crash mit den Worten: „Die guten alten Zeiten“. Die Reflexionen in den Augen von Crash auf dem verlinkten Bild deuten dabei darauf hin, dass dieser gerade ein Spyro-Spiel spielt (siehe Teaserbild). Eine offizielle Ankündigung dürfte also nicht mehr lange auf sich warten lassen.