Dark Souls - Remastered: Neuauflage erscheint mit einigen Änderungen

PC Switch XOne PS4

Wenn am 25. Mai 2018 Dark Souls - Remastered für die Xbox One, die PS4 und PC erscheint, hat der Titel zahlreiche Neuerungen im Gepäck. Wie IGN berichtet, wurden in den letzten Wochen einige Preview-Events veranstaltet, woraufhin ein genauer Blick auf die kommende Fassung geworfen werden konnte. Die meisten Änderungen beinhaltet der Online-Multiplayer-Part, aber auch die anderen Bereiche wurden überarbeitet. Nachfolgend findet ihr folgende Auflistung:

Grafik

4K-Auflösung für Xbox One X, PS4 Pro und PC mit 60fps (X- und Pro-Auflösung wird aufskaliert, PC-Auflösung nativ, fähiger TV/Monitor vorausgesetzt)

Xbox One und PS4 erhalten eine 1080p-Auflösung mit 60fps

Die Switch erhält ebenso eine 1080p-Auflösung, wenn sie am TV angedockt ist, 720p im Handheld-Modus, jeweils mit 30fps

Online-Multiplayer

Maximale Spielerzahl wurde auf sechs erhöht (Item "The Dried Finger" vorausgesetzt)

Das Item "The Dried Finger" findet ihr jetzt früher im Spiel in der Burg der Untoten beim Händler

Passwort-Matchmaking wurde eingeführt, vergleichbar zu Dark Souls 3

Unterschiedliche Level vom Gastspieler zum Host werden angepasst

Heilgegenstände sind im PvP-Modus nicht mehr aktiv, außer Estus-Flakons

Um langen Kämpfen vorzubeugen, wurden die Anzahl der Flakons für Phantome halbiert

Wird ein eindringendes Phantom besiegt, werden eure Flakons wieder hergestellt

Globales Matchmaking ist an- und abschaltbar

Arena

3vs3 und 6-Spieler-Deathmatch wurden hinzugefügt

Passwort-Matchmaking wurde integriert

Respawn-Punkte sind nun zufällig

Sonstiges

Die Anzahl der verbrauchbaren Gegenstände, ebenso wie Seelen, ist nun wählbar

Die Anzahl der verfügbaren Sprachen wurde dem vom Dark Souls 3 angepasst

Ein neues Leuchtfeuer findet ihr nun bei Vamos the Blacksmith

Freie Tastenbelegung verfügbar

Das Online-Netzwerk wurde von P2P zu dedizierten Servern gewechselt

Die komplette Änderungsliste könnt ihr in der Quelle einsehen.