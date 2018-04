DCS World 2.5: Open-Beta beendet // Releaseversion verfügbar

PC

Ende Januar wurde von Entwickler Eagle Dynamics eine Open-Beta für das neue Update 2.5 für DSC World 2.5 gestartet. Seitdem wurden auf Grundlage des Community-Feedbacks einige Bugs beseitigt und Verbesserungen eingeführt. Gestern hat Eagle Dynamics in einem einzeiligen Forenbeitrag verkündet, dass die Beta nun beendet sei und das Update 2.5 in der finalen Version vorliege.

Mit Version 2.5 wurde vor allem die Grafik deutlich verbessert und an heutige Maßstäbe angepasst. Inzwischen arbeiten auch externe Entwickler an verschiedenen Modulen für das Basisspiel und decken eine große Bandbreite an Flugzeugen und Helikoptern ab. Neben der Kaukasus-Map sind zudem noch eine Nevada- und eine Normandie-Karte erhältlich. Diese müsst ihr euch aber, wie die anderen Flugzeug-Module, extra kaufen. Eagle Dynamics arbeitet zur Zeit außerdem an einer weiteren Karte, die einen Teil des nahen Ostens abbilden soll und an dem neuen Modul für die F/A 18C (wir berichteten). Unter der News haben wir euch auch einen neuen Trailer für das A-10C-Modul eingebunden, in dem unter anderem die neue Kaukasusmap, sowie die verbesserte Grafik zu sehen ist.

DCS World 2.5 bildet das kostenlose Basisspiel und enthält die Map Caucasus, die einen Teil des namensgebenden Gebirges abbildet. Zudem bekommt ihr in dieser Grundversion auch noch zwei kostenfreie Module, die SU-25T und die TF-51 Mustang, zum Ausprobieren.