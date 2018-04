Infinite Adventures: Video zum Dungeon-Crawler // Auch für PS4 und XOne

PC XOne PS4

Mit einem neuen Gameplay-Trailer macht das amerikanische Studio Stormseeker Games auf ihren Debüt-Titel namens Infinite Adventures aufmerksam und gibt darüber hinaus bekannt, dass neben der PC-Fassung auch eine Konsolenversion für die PS4 und Xbox One erscheinen wird. Das Spiel selbst ist ein rundenbasierter Oldschool-Dungeon-Crawler, als Inspiration dienten den Entwicklern die beiden Genre-Klassiker-Serien Wizardry und The Bard's Tale. Visuell ähnelt der Titel mit seinem Anime-Stil bekannten japanischen Dungeon-Crawlern, wie beispielsweise Etrian Odyssey oder Stranger of Sword City.

Die Hauptstory von Infinite Adventures erlebt ihr in der Rolle des "Reisenden Helden", der das Mysterium um seine Vergangenheit nur aufklären kann, wenn er das Geheimnis um das "Unendliche Labyrinth", einem großen und gefährlichen Dungeon-Komplex, löst. Dazu könnt ihr in einer der Städte der Welt, welche gleichzeitig als Quest-Hub dienen, zusätzliche Charaktere für eure Party rekrutieren, neue Waffen und Rüstungen ausrüsten und die Helden trainieren. Oder ihr besorgt euch zusätzliche Nebenquests, derer es mehr als 50 im Spiel geben soll. Bei der Zusammenstellung eurer Gruppe setzt das Spiel ganz auf Komplexität und Individualität: Aus fünf Rassen und zehn Klassen, die jeweils noch drei unterschiedliche Fertigkeitenbäume mitbringen, könnt ihr auswählen. Somit habt ihr Zugriff auf insgesamt 260 verschiedene Skills, unterteilt in passive Fähigkeiten und Kampf-Fähigkeiten.

Trefft ihr im Laufe eures Abenteuers auf einen der mehr als 100 verschiedenen Feinde, kommt das rundenbasierte Kampfsystem zum Einsatz, in dem ihr auch auf die Hilfe von herbeirufbaren Begleitern setzen könnt. Doch ihr seid nicht nur unter der Erde am Kämpfen und Erkunden: Einige Oberwelt-Karten, die als Verbindungsstück zwischen den mehr als zwölf unterschiedlichen Dungeon-Sets dienen, durchquert ihr ebenfalls. Wie das Ganze in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr dem besagten Video entnehmen, das wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden haben.

Infinite Adventures soll 2018 für PC sowie Playstation 4 und Xbox One erscheinen, ein konkretes Releasedatum wurde seitens der Entwickler bislang noch nicht bekanntgegeben.