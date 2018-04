Spider-Man erscheint im September // Collector's Edition angekündigt

PS4

Mit einem Beitrag im offiziellen PlayStation-Blog hat Sony soeben das Veröffentlichungsdatum von Spider-Man (zur Preview) bekanntgegeben. Die Umsetzung des Marvel-Superheldencomics für die Playstation 4 soll demnach am 7. September erscheinen, als Entwickler zeichnen die Ratchet & Clank- und Sunset Overdrive-Macher von Insomniac Games verantwortlich.

Spider-Man wird in mehreren Versionen erscheinen. Neben der Standardfassung aus dem Einzelhandel wird es auch eine Digital Deluxe Edition geben, die das Actionspiel mit dem DLC Die Stadt, die niemals schläft um drei Story-Kapitel erweitert. Darüber hinaus wird Sony auch eine Collector's Edition in den Handel bringen. Diese enthält ebenfalls den DLC und zusätzlich eine Figur von Spider-Man, ein Steelbook, ein Mini-Artbook sowie einen Sticker. Je nachdem, wo ihr das Spiel vorbestellt, gibt es weitere Boni in Form von Ingame-Klamotten, einem Drohnen-Gadget oder Avataren für die PS4.