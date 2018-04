Xbox-Abwärtskompatibilität: Assassin's Creed 4 und Divinity 2 für XOne

PC 360 XOne PS3 PS4 WiiU

Der Redmonder Hersteller Microsoft hat seine Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsliste abermals um neue Xbox-360-Titel erweitert. Wie Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb die Fans über seinen Twitter-Account informierte, können ab sofort auch Ubisofts Action-Adventure Assassin’s Creed 4 - Black Flag (Testnote: 8.0) und das Rollenspiel Divinity 2 - The Dragon Knight Saga von Larian Studios auf der Xbox One und Xbox One X gespielt werden.

Bei Divinity 2 - The Dragon Knight Saga handelt es sich um eine Komplettversion, die das Hauptspiel Divinity 2 - Ego Draconis (Testnote: 7.5) in einer grafisch komplett überarbeiteten und inhaltlich erweiterten Version (inklusive einer verbesserten Grafik-Engine), sowie die dazugehörige Erweiterung Divinity 2: Flames of Vengeance (Testnote: 8.0) umfasst. Die Komplettversion kann derzeit kostenlos auf der Xbox 360 heruntergeladen werden. Seit letzter Woche ist bereits Activisions Shooter Call of Duty 4 - Modern Warfare auf der Xbox One spielbar. Eine aktualisierte Abwärtskompatibilitätsliste findet ihr wie immer unter dem Quellenlink.