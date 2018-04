Playstation 5: Laut Insider mit einer 8-Kern-CPU / Release schon 2019?

andere

Charlie Demerjian, der Chefredakteur des US-amerikanischen Technik-Magazines SemiAccurate behauptet, erste Details zur kommenden neuen Sony-Konsole Playstation 5 erfahren zu haben. Sein Bericht ist allerdings hinter einer Paywall versteckt, denn der Artikel ist nur gegen die jährliche Abo-Gebühr von 1.000 US-Dollar für professionelle Abonnenten zugänglich. Die US-Kollegen von WCCFTech haben die wichtigsten Details auf ihrer Website zusammengefasst.

Demnach sollen der Prozessor und die Grafikkarte für die PS5, wie schon bei der PS4 / Pro, vom Intel-Konkurrenten AMD kommen. Beim Prozessor soll es sich laut dem Insider um eine Zen-basierte 8-Kerne-CPU handeln, während die GPU auf dem kommenden Radeon-Grafikchip Navi basieren und wie bei den Konsolen üblich, speziell auf die PS5 zugeschnitten sein soll. Die gesamte Hardware soll nach Angaben von Demerjian stark auf Virtual-Reality ausgelegt sein.

Des Weiteren behauptet er, dass bereits viele Dev-Kits an verschiedene Entwicklerstudios ausgeliefert wurden. Er nimmt daher an, dass der Launch der PS5 früher, als alle erwarten, erfolgen wird. Demerjian geht von einer Veröffentlichung Ende 2018, oder Anfang 2019 aus. Dass Sony das tut, ist eher unwahrscheinlich. Möglicherweise bekommen wir aber schon in diesem Jahr, im Zuge der geplanten PSX 2018, eine offizielle Ankündigung der Konsole zu sehen.