Sea of Thieves: Diverse neue Inhalte für das Piratenabenteuer geplant

PC XOne

Das Piratenabenteuer Sea of Thieves (User-Artikel) ist seit etwas über zwei Wochen auf dem Markt. Während das allgemeine Spielprinzip zwar wohlwollend aufgenommen wird, kritisieren viele Spieler aktuell noch den Mangel an Inhalten.

Aktuell gibt es noch wenige Missionstypen in dem Piratenabenteuer, zudem ähneln sich die Aufgaben sehr stark. Die Entwickler von Rare haben bereits einige Aussagen darüber getroffen, welche zukünftigen Inhalte sie geplant haben (via Sea of Thieves Hub). Neben den regelmäßigen Events, bei denen bestimmte Ereignisse in der Spielwelt stattfinden, soll es in nicht allzu ferner Zukunft auch möglich sein, Haustiere in Sea of Thieves zu halten. Somit könnt ihr ungefähr ab Juni beispielsweise mit einer Katze, einem Affen oder einem Papagei an eurer Seite über die Weltmeere schippern.

Ein weiteres Feature, das eher kosmetischer Natur ist, sind neue Anpassungsmöglichkeiten für euer Schiff. So soll es verzierte Kanonen oder Steuerräder geben. Ein besonders von Fans gefordertes Feature, die privaten Crews, werden ebenfalls in der nicht genauer definierten Zukunft eingebaut. Bisher ist es so, dass wenn ein Vierer-Trupp los zieht und ein Mitspieler aussteigen muss, der leere Platz einfach mit einem zufälligen Recken gefüllt wird. In Zukunft soll die freie Stelle so lange offen gehalten werden, bis die Crew einen Freund in das Spiel einlädt.

