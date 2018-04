Darkest Dungeon: Ancestral Edition für den deutschen Einzelhandel angekündigt

Switch PS4

Der bislang nur als Download erhältliche Indie-Dungeoncrawler Darkest Dungeon von 2016 (zum GamersGlobal-Test von Darkest Dungeon; zum PSN-Check) wird von Merge Games und Headup in den Einzelhandel gebracht. Der finale Erscheinungstermin der sogenannten Ancestral Edition ist noch nicht bekannt. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden DLCs The Crimson Court und The Shieldbreaker. Darüber freuen könnt ihr euch allerdings nur, wenn ihr eine Switch oder PS4 euer Eigen nennt.

Darkest Dungeon ist ein anspruchsvolles, rundenbasiertes Gothic-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen, bei dem es um die psychologischen Belastungen der Abenteurer geht. Diese müsst ihr rekrutieren und könnt sie, wenn sie lange genug leben, immer weiter aufleveln. Durch die bislang 16 Heldenklassen ergeben sich zahlreiche taktische Möglichkeiten. Ziel ist es, mit Hilfe der Helden den Stammsitz eurer Vorfahren von Scheusalen zu befreien.