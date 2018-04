Xbox Live: Deals with Gold für diese Woche

XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb hat auf seinem Major-Nelson-Blog die Deals with Gold für die laufende Woche veröffentlicht. Bis zum 9. April 2018 können Gold-Mitglieder unter anderem Yesterday Origins (Testnote: 7.0) und Sky Force Anniversary für die Xbox One, sowie Enemy Front (Testnote: 6.0) und den Landwirtschafts-Simulator 15 (Testnote: 5.0) für die Xbox 360 günstiger erwerben. Die Deals with Gold könnt ihr unterhalb dieser Zeilen einsehen. Bis zum 11. April läuft zudem nach wie vor der Herbst-Sale (wir berichteten).

Xbox One

Xbox 360