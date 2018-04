City of Brass: Release-Termin und neuer Trailer

PC XOne PS4

Das aus ehemaligen Bioshock-Entwicklern bestehende Studio Uppercut Games hat einen Veröffentlichungstermin für seinen kommenden First-Person-Dungeon-Crawler City Of Brass bekannt gegeben. Das Spiel wird demnach am 4. Mai dieses Jahres die Early-Access-Phase auf Steam verlassen und für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Der Preis soll auf allen Plattformen bei 19,99 Euro liegen. Die Early-Access-Version kostet derzeit noch 22,99 Euro.

In City of Brass müsst ihr euch als kühner Dieb, bewaffnet mit einem Säbel und einer Peitsche, durch eine orientalisch angehauchte Stadt voller Feinde und tückischer Fallen kämpfen. Dabei stellt ihr euch Horden von Untoten, sammelt Schätze und mächtige Reliquien, entdeckt neue Waffen- und Rüstungsupgrades und versucht, so lange wie möglich am Leben zu bleiben, denn der Tod ist in City of Brass ist endgültig und setzt euch auf den Anfang eurer Reise zurück.

Spieler, die den Titel noch in der Early-Access erwerben, werden mit Bonusgegenständen im Spiel belohnt. Dabei handelt es sich um „The Founder's Cutlass“ („Das Buschmesser des Gründers“) und den offiziellen Soundtrack, der von Justin Mullins, dem Sound-Designer hinter Uncharted: The Lost Legacy (Testnote: 8.5), komponiert wurde. Passend zur Bekanntgabe wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt: