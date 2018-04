God of War: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Kampf gegen einen Troll

PS4

Auf dem offiziellen Playstation-YouTube-Kanal findet sich ein neues Video zu dem am 20. April erscheinenden God of War. Zu sehen bekommt ihr in diesem über fünf Minuten langen Clip zahlreiche kommentierte Spielszenen. Aufgenommen wurden diese auf der PS4 Pro, wir dürfen zudem davon ausgehen, dass es sich um Material aus dem finalen Spiel handelt. Dieses hat schließlich vor knapp zwei Wochen den Gold-Status erreicht.

Direkt zu Beginn zeigt euch das Video einen Kampf zwischen Kratos und einem Troll. Zu dem übel gelaunten Gegner verraten die Moderatoren auch einige erste Infos. Wie ein jeder andere Troll in der Spielwelt verfügt der Gezeigte über einen eigenen Namen, sowie eine Hintergrundgeschichte. Hierdurch soll die Verknüpfung mit der nordischen Mythologie weiter verstärkt werden, bei der jeder noch so kleine Akteur reich ausgeschmückt wurde.

Ebenfalls zu sehen sind Erkundungs-Elemente. Beispielsweise findet sich Kratos in einer von übel gelaunten Wölfen besetzten Höhle oder untersucht ein niedergebranntes Dorf. Dabei wird von den Kommentatoren auch auf die Kameraperspektive eingegangen, konkret wird gesagt, dass es sich bei God of War um einen so genannten One-Cut handeln soll. Dieser aus der Filmwelt stammende Begriff bedeutet, dass kein einziger Schnitt bei der Kameraführung gesetzt wurde. Ihr werdet also nicht aus dem Geschehen gerissen, beispielsweise wenn Cutscenes starten.