Owlboy: Termin für Xbox One und PS4 / eShop-Rabatt für Switch-Version

PC Switch 360 XOne PS4 Linux MacOS

Eigentlich sollte das Platform-Adventure Owlboy (Switch-Test: 7.5) bereits am 13. Februar dieses Jahres zeitgleich für die Xbox One, die PS4 und die Switch erscheinen, am Ende wurde der Titel allerdings nur für Nintendos Hybrid-Konsole veröffentlicht. Nun gab der verantwortliche Entwickler D-Pad Studio einen neuen Release-Termin für die beiden Konsolen von Sony und Microsoft bekannt. Das Spiel wird demnach nächste Woche, am 10. April 2018, auf den besagten Systemen in zunächst ausschließlich digitaler Form erscheinen.

Am ursprünglichen Plan, die physische Version des Spiels für PS4 und die Switch am 29. Mai 2018 in den Handel zu bringen hat sich nichts geändert. Eine Retail-Fassung für die Xbox One ist offenbar nach wie vor nicht geplant. Den Vertrieb wird der niederländische Publisher Soedesco übernehmen. Switch-Besitzer können das Spiel aktuell und noch bis zum 5. April 2018 zu einem um 20 Prozent reduzierten Preis im Nintendo eShop erwerben (18,39 statt 22,99 Euro).