GOG-Weekly-Sale mit Rime, Oddworld - New 'n' Tasty, Spelunky und mehr

Der GOG-Store hält mit dem Start in die neue Woche wieder neue DRM-freie Angebote für euch parat. Bis zum 9. April 2018 könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Rime (Testnote: 7.5), Oddworld - New 'n' Tasty, Spelunky (Testnote: 7.5), Skylar & Plux - Adventure On Clover Island (Testnote: 7.0) und Steamworld Dig 2 günstiger erwerben. Einige Deals könnt ihr weiter unten einsehen (die komplette Liste der Rabatte findet ihr unter dem Quellenlink):