PC XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Mit Ash of Gods hat Aurum Dust ein Low-Fantasy-Spiel im Stil von The Banner Saga veröffentlicht. Vampiro hat sich in die Taktikkämpfe geworfen und berichtet. Lohnt sich die Reise nach Terminum?

Die Story wird immer wieder in Zwischensequenzen vorangetrieben.

The Reaping is coming

Manchmal reist ihr in der Seitenansicht, ansonsten bewegt ihr euch wie in DSA – Sternenschweif über die Karte.

Die Kämpfe erinnern an The Banner Saga, spielen sich aber doch anders.

Taktisches Kämpfen

Vor Gefechten und im Camp könnt ihr die Party managen und eure Kämpfer auswählen.

Die zahlreichen Dialoge laufen meist in Nahansicht ab.

Fazit

Taktik-RPG

Einzelspieler, Online-PvP

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 22,99 Euro

In einem Satz: Wunderhübsches und packendes Taktik-RPG für alle, die schon The Banner Saga mochten.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Aurum Dust schickt euch mit ihrem Debüttitelin die Low-Fantasy-Welt Terminum. Optisch und spielerisch orientiert es sich stark an dem Taktik-RPGs The Banner Saga (im Test: Note 8.0) sowie The Banner Saga 2 (im Test: Note 7.0) sowie alten Disney-Filmen und Sowjet-Comics der 1960er. Die wunderhübschen Grafiken und Animationen treffen in Ash of Gods zudem auf einen epischen Soundtrack. Können Story und Spielmechanik da mithalten?In einem cineastischen Intro wird euch gleich zu Beginn die Geschichte von Ash of Gods nähergebracht: Im Jahr 300 nach der Divine Retribution treffen zwei Armeen aufeinander, eine von ihnen wird von den Reapern angeführt. Tapfere Helden opfern sich, um den Kampf gegen das Böse ein für allemal zu gewinnen. Doch etwas geht schief, ein Opfer misslingt. 702 Jahre später schlüpft ihr zunächst in die Rolle des verhinderten Helden – und wollt beenden, was damals scheiterte. Die Reaper sind wieder da, und an allen Ecken von Terminus hat das entsprechende Auswirkungen.Die packende und durchaus komplexe Story erlebt ihr aus drei Perspektiven. Neben der Geschichte des Helden erlebt ihr auch die eines Vaters, seiner Tochter sowie ihrer Gefährten sowie die eines einsamen Kriegers. Schon früh wird klar, wie gelungen die einzelnen Erzählungen miteinander vernetzt sind, etwa durch miteinander verbundene Personen oder das Besuchen derselben Schauplätze. Wo ihr mit eurer Gruppe langreist, könnt ihr jedoch auf einer riesigen Weltkarte immer wieder selbst entscheiden.Apropos Entscheidungen: Derer habt ihr so einige zu treffen, und sie können sich stark auf die Erzählung auswirken. Sterben etwa Gefährten, entfallen auch die zu ihnen gehörenden Informationen.Dazu müssen die Begleiter allerdings viermal verwundet werden, indem sie im Kampf fällt oder auch auf der Reise. Vor der um sich greifenden Plage schützen indes nur Juwelen, Strixes genannt. Hat eure Reisegruppe nicht genug Strixes, müsst ihr die Entscheidung fällen, wer sie bekommt. Das können harte Überlegungen sein – verwundete Helden kämpfen schließlich auch schlechter. Glücklicherweise könnt ihr Wunden neben den raren Strixes auch durch Events heilen. Auf die werdet ihr aber nicht mit dem Holzhammer hingewiesen.Ash of Gods ist sehr storylastig, bietet aber auch packende, taktische Rundenkämpfe. Wie in The Banner Saga zieht jede Partei abwechselnd. Welcher eurer Charaktere als nächstes an der Reihe ist, dürft ihr euch aussuchen. Eure Figuren, deren Fähigkeiten ihr zunehmend auflevelt und die ihr mit Items ausstattet, haben zwei Werte: Gesundheit und Energie. Spezialattacken verbrauchen oft zumindest eine davon. Ihr könnt beide aber auch während des Kampfes regenerieren, vor allem durch (passive) Skills. Bei bestimmten Angriffen müsst ihr wählen, ob ihr die Energie oder Gesundheit des Gegners reduziert. Fügt ihr der Energie mehr Schaden zu als verblieben ist, geht der weitere Schaden auf die Gesundheit. Steht eine Figur ohne Energie da, wird der Schaden an der Gesundheit sogar verdoppelt.Auch die clever agierenden Gegner haben (passive) Skills. Ihr könnt sie euch jederzeit anschauen, und das ist auch ratsam. Einen Gegner, der durch jeden getöteten Gefährten stärker wird, solltet ihr etwa zuerst ausschalten. Durch das variantenreiche Zusammenspiel der verschiedenen Werte und Skills ist das Kampfsystem insgesamt sogar etwas komplexer als in The Banner Saga.Dazu kommt, dass ihr (und der Gegner) auch noch ein Kartendeck habt, das ihr im weiteren Verlauf weiter ausbaut. Bevor ihr mit einer Figur zieht, könnt ihr auch eine Karte ausspielen und beispielsweise euren Schaden erhöhen. Ihr könnt aber nicht alle Karten sofort zu Beginn einsetzen. Je mächtiger der Effekt, desto später ist ein Aktivieren möglich, also etwa erst in der vierten Runde. Eure taktischen Möglichkeiten steigen dadurch noch weiter. Spätestens auf den zweiten Blick wird aber auch klar, dass sich die Kämpfe trotz sehr ähnlicher Grundmechanik anders spielen als in The Banner Saga.The Banner Saga gehört zu den wirklich wenigen Spielen, die mich so gepackt haben, dass ich sie in praktisch einem Rutsch durchgespielt habe. Ash of Gods schlägt genau in diese Kerbe. Eine fesselnde und komplexe Geschichte, epische Musik, packende Kämpfe und eine wunderhübsche Präsentation machen es zum echten Erlebnis für RPG-Taktiker, die schon mit The Banner Saga etwas anfangen konnten. Da stören kleinere Fehler in der (von mir gespielten englischen) Übersetzung genausowenig wie das eigentlich immer gezogene Schwert einer Hauptfigur in den Dialogen. Ein in das Spiel eingebettetes Tutorial und eine aufrufbare Hilfe erleichtern den Einstieg.