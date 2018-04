Breakaway: Entwicklung laut Amazon Game Studios eingestellt

PC

Der PC-exklusive Team-Multiplayer-Shooter Breakaway (im gamescom-Bericht), der sich bisher bei den Amazon Game Studios in der Entwicklung befand, wird nicht mehr erscheinen. Nachdem das Team bereits im Oktober vergangenen Jahres aufgrund des Feedbacks der Spieler aus dem Alphatest eine Überarbeitung des Kern-Gameplays bekannt gab, bestätigten die Entwickler in einem Beitrag auf Reddit nun, dass die Arbeit an dem Titel inzwischen komplett eingestellt wurde. In dem veröffentlichten Statement heißt es seitens des Studios dazu:

Seit unserer letzten Ankündigung haben wir daran gearbeitet, das erhaltene Feedback aus der Community umzusetzen und das Kern-Gameplay von Breakaway zu überarbeiten. Während wir viele Ideen entwickelt und große Fortschritte gemacht haben, setzten wir die Messlatte auch für uns selbst sehr hoch an. Doch trotz unserer Bemühungen konnten wir nicht den Durchbruch erzielen, der das Spiel zu dem gemacht hätte, was wir uns alle erhofft haben. Nach langen Überlegungen hat unser Team daher entschieden, sich auf neue Ideen zu konzentrieren. Damit wird Breakaway nicht mehr aktiv weiterentwickelt.

In Breakaway trafen zwei Teams an mystischen Schauplätzen wie Atlantis, El Dorado oder der Styx aufeinander. Das Ziel war es, das „Relikt“ (eine Art Spielball) in die Grube des gegnerischen Teams zu befördern. Es gab klassenbasierte Helden (Tanks, Fernkämpfer, Unterstützer usw.), die mit speziellen Fähigkeiten aufwarteten. Als Charaktere wurden unter anderem Spartacus, Victor Frankenstein, Anne Bonny, Morgan Le Fay und Vlad der Pfähler geboten. Der Schwerpunkt sollte auf schnellen Kämpfen, Teamwork und der Einbindung von Livestreams liegen. Das Studio will sich zwar nun auf andere Projekte fokussieren, schließt eine Rückkehr zum eingestellten Spiel allerdings nicht aus, sollte man doch die richtigen Ideen bekommen.