Shadow of the Tomb Raider: Eidos zeigt das Key-Art zum Spiel

PC XOne PS4

Shadow of the Tomb Raider ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

4月27日、Eidos MontrealとSquare Enixは、3月中旬に正式に発表されたShadow of the Tomb Raiderについて具体的な詳細を発表したいと考えています。 ファンの待ち時間を短縮するために、開発者はTwitterを介してゲームにキーアートを公開しました。 これは、ララが樹木の枝に座っていることを示していますが、背景には古い寺院が見えます。 彼女がトゥームレイダーになったときのララの最も重要な瞬間を体験してください。

この写真は、若い考古学者の若い冒険が前任者よりもはるかに暗いというサポーターの疑念を裏付けるものである。 しかし、ララ・クロフトが実際に見逃すところは未だ不明である。 コミュニティはMayan / Aztecの設定を推測しています。 約3週間半でわれわれはもっと知っている。 トゥームレイダーの影は、今年9月14日にPC、Xbox One、PS4のリリースが予定されている。

Deutsche Übersetzung:

Am 27. April wollen Eidos Montreal und Square Enix konkrete Details zum Mitte März offiziell angekündigten Shadow of the Tomb Raider bekannt geben. Um den Fans die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben die Entwickler nun via Twitter das Key-Art zum Spiel veröffentlicht. Dieses zeigt Lara sitzend auf einem Baumast, während im Hintergrund ein alter Tempel zu sehen ist. „Erlebt Laras wichtigsten Moment, wenn sie zum Tomb Raider wird“, heißt es ergänzend.

Das Bild bestätigt die Vermutungen der Fans, dass das dritte Abenteuer der jungen Archäologin weitaus düsterer, als die beiden Vorgänger ausfallen wird. Wohin es Lara Croft konkret verschlagen wird, ist aber nach wie vor nicht bekannt. In der Community wird über ein Maya / Azteken-Setting spekuliert. In rund dreieinhalb Wochen wissen wir mehr. Shadow of the Tomb Raider soll am 14. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen.