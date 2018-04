The Banner Saga 3: Neues Gameplay-Video / Händler listet Collection

PC Switch XOne PS4

インディーズ開発者Stoicは、現在、Kickstarterを介して昨年初めに成功し、2018年第3四半期にPC、Xbox One、PS4、Nintendo Switch用にリリースされるThe Banner Saga 3の完成に熱心に取り組んでいます。 Eurogamer.net英国の同僚は、最近、タイトルを垣間見る機会を得て、YouTubeに詳細な注釈付きゲームプレイビデオを掲載しました。 デモでは試合の最初の30分を見ることができます。

一方、オンライン大手アマゾンのカナダ軍は、Banner Saga Collection ポートフォリオに追加されました。 このコレクションは、Xbox OneとPS4の7月31日から54.99カナダドル(約35ユーロ)の価格で提供される予定です。 コレクションはまだ公式に確認されていません。

Deutsche Übersetzung:

Der Indie-Entwickler Stoic arbeitet derzeit bekannterweise fleißig an der Fertigstellung von The Banner Saga 3, das Anfang vergangenen Jahres erfolgreich via Kickstarter finanziert wurde und im dritten Quartal 2018 für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen soll. Die britischen Kollegen von Eurogamer.net hatten kürzlich die Gelegenheit einen Blick auf den Titel zu werfen und haben auf YouTube ein ausführliches kommentiertes Gameplay-Video online gestellt. In der gespielten Demo bekommt ihr die erste halbe Stunde im Spiel zu sehen.

Unterdessen wurde vom kanadischen Arm des Online-Riesen Amazon eine Banner Saga Collection ins Portfolio aufgenommen. Die Sammlung soll laut Produktseite ab dem 31. Juli für die Xbox One und die PS4 zum Preis von 54,99 Kanadischen Dollar (umgerechnet etwa 35 Euro) angeboten werden. Offiziell bestätigt wurde die Collection bisher noch nicht.