In Kürze: GG-Spielkarten // Schon jetzt: Karten selbst erstellen & Beispielgalerie [Upd.]

Update vom 2. April 2018:

Danke an die Unterstützer, die vorab ihre Daten für diesen Aprilscherz bereitgestellt haben (ohne zu wissen, was mit diesen passiert) sowie die User, die die dazugehörige Website im Allgemeinen sowie die nicht wenigen Funktionen derselben getestet haben.

Ein weiteres Dankeschön richtet sich an die Leser und Kommentarschreiber, von denen über 30 auch eine eigene „GamersGlobal-Spielkarte“ (mit echten und mit Phantasie-Daten) erstellt haben. Die entsprechende Galerie, die zusammen mit den bereits bestehenden Beispielen 46 Karten umfasst, könnt ihr euch noch einige Tage auf dieser Seite anschauen.

Ursprünglicher Beitrag vom 1. April 2018:

Alle kennen es, viele lieben es: Das Auto-Quartett (dessen Regeln sicher nicht näher erläutert werden müssen), das in geselliger Runde für vergnügliche Stunden sorgen kann – natürlich sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter. Da sich Gesellschaftsspiele seit einigen Jahren im Aufwind befinden, wird GamersGlobal seinen Anteil zu diesem Trend beitragen und eigene Spielkarten herausgeben. Auf diese Weise werden wir nicht nur das Spielerische mit dem Praktischen verbinden (Stichwörter GG-Grillfest- und/oder -Weihnachtsfeier, Firmen-Events, Geburtstage, ...), sondern zugleich eine weitere Einnahmequelle erschließen.

„GamersGlobal-Quartett“: Das Vorhaben im Detail

Um in naher Zukunft die GamersGlobal-Spielkarten (beziehungsweise die verschiedenen Sets) erstellen zu können, kommt unser wichtigstes Kapital zum Einsatz: Ihr, unsere User. Eure Daten, wie zum Beispiel die Tage seit der Registrierung oder auch die Anzahl der veröffentlichten News und geschriebenen Kommentare, werden auf den Karten ablesbar sein und stellen somit die zum Spielen benötigten Kennwerte dar.

In einer aktiven Community wie der unseren sind die einzelnen Daten natürlich recht schnell überholt. Das kann als Nachteil angesehen werden ... oder man macht daraus einen Vorteil: Denn da wir mit dem GG-Quartett auch Geld verdienen möchten, wird nur das erste, aus 33 Karten bestehende Set kostenfrei sein. Für jede Spielkarte / jedes Set mit aktuelle(re)n Werten werden wir einen bestimmten Betrag erheben. Bei einem kompletten Satz werden das vermutlich zwischen 8,99 und 14,99 Euro sein. Zwar befinden wir uns bei der Preisgestaltung noch mitten im Entscheidungsprozess, sicher ist aber schon jetzt, dass Premium-User natürlich mit Rabatten rechnen können.

Die Karten im Format 59x91 Millimeter werden selbstverständlich jene Qualität aufweisen, die ihr auch sonst von uns gewohnt seid. Unter anderem wird gedruckter und lackierter Spielkartenkarton verwendet, bei Bedarf können zudem optisch ansprechende Stülpdeckel- und Metall-Boxen erworben werden.

Karten-Generator in der öffentlichen Beta

Damit ihr euch einen Eindruck davon verschaffen könnt, wie die fertigen GamersGlobal-Spielkarten voraussichtlich aussehen, könnt ihr eure eigene Karte mittels eines eigens für diesen Zweck erstellten Tools selbst erstellen (Update am 2.4.: der Karten-Generator ist nicht mehr verfügbar). Wer möchte, kann sich sein Werk außerdem als PNG-Grafik lokal speichern.

In der derzeitigen Beta-Version müsst ihr eure jeweiligen Werte noch aus eurem User-Profil manuell in den Karten-Generator übertragen (siehe dazu die Kurz-Anleitung auf der Website). Sobald das Programm jedoch mit der GG-Datenbank verbunden ist, können Karten durch einen einzigen Klick erzeugt werden. Zudem werdet ihr – beispielsweise anhand bestimmter Filter-Optionen wie der Rangstufe oder einem Mindest-EXP-Wert – auswählen können, von welchen Usern Spielkarten erzeugt werden sollen, sodass ihr euch neben einzelnen Karten auch eigene Sets zusammenstellen könnt (je mehr Karten ihr erstellt, desto preisgünstiger wird es).

Da sich der Karten-Generator wie erwähnt noch in der Beta befindet, ist das Projekt derzeit noch extern ausgelagert (und somit auch noch nicht an das GG-Layout angepasst). Nicht unerwähnt bleiben sollen zudem die User Admiral Anger, Claus, ChrisL und Maverick, die an der geschlossenen Betaphase teilgenommen und wichtiges Feedback gegeben haben.

16 Karten in der Beispielgalerie

Abschließend sei auf die Beispielgalerie verwiesen (Update am 2.4.: die Beispielgalerie ist nicht mehr verfügbar). Die dort gelisteten Karten zeigen eine Vielzahl unterschiedlicher Kennwerte, die dankenswerterweise von den Usern Admiral Anger, Aladan, ChrisL, Claus, Drapondur, euph, Ganon, John of Gaunt, Labrador Nelson, Maverick, Old Lion, Olphas, schlammonster, Sisko und Toxe sowie dem Redakteur Christoph Vent bereitgestellt wurden.

Sollten im Verlauf der öffentlichen Beta eine bestimmte Anzahl an Spielkarten – vielleicht mehr als 10 oder 15 – von euch erstellt werden, werden wir diese nach Abschluss des Testzeitraums ebenfalls in einer zusammenfassenden Galerie präsentieren.

Japanische Version:

誰もがそれを知っている、多くはそれを愛する:楽しみの時間のために優しい会社に提供することができます(そのルール任意の詳細を確認してください説明しなければならない)車のカルテット、 - もちろん、小児期に及び成人の両方で。ボードゲームが数年前から上がっているので、GamersGlobalは自分のトランプカードをリリースすることでこのトレンドに貢献します。このように、私たちだけでなく、実用的な接続(キーワードGG Grillfest-および/または-Weihnachtsfeier、企業イベント、誕生日、...)と遊び心であるが、収入の別のソースを開きます。

「GamersGlobal Quartet」:プロジェクトの詳細

近い将来にGamersGlobalトランプ(または様々なセット)を作成するには、私たちの最も重要な資産が使用されている:あなた、私たちのユーザー。登録後の日数や公開されたニュースやコメントの数など、あなたのデータは地図上で読めるので、遊ぶために必要な特性を表します。

もちろん、私たちのような活発なコミュニティでは、個々のデータはすぐに追い抜かれます。我々はまた、GGのカルテットでお金を作りたいので、充電するように設定し33枚のカードからなる、初回のみ、これは不利と見ることができます...またはあなたはそれを利用します。現在の(再)n値を持つ各トランプカード/セットにつき、一定の金額を上げます。おそらく8.99〜14.99ユーロの完全なセットについては、価格設定に関しては、依然として意思決定プロセスの途中ですが、プレミアムユーザーはもちろん割引を期待できます。

もちろん、59x91ミリメートルのカードは、あなたが私たちから慣れてきた品質のものです。とりわけ、印刷され、塗装されたトランプカードボードが使用され、必要に応じて視覚的に魅力的なスリップリッドおよび金属箱を購入することができる。

パブリックベータ版のカードジェネレータ

だから、あなたは完成しGamersGlobalトランプは、おそらくどのように見えるかの印象は、自身が作成し、この目的のツール(JavaScriptが必須である)のために特別に作成された使用して、独自のカードをアップロードすることができます。必要に応じて、作業をローカルでPNGグラフィックとして保存することもできます。

現在のベータ版では、ユーザプロファイルからカードジェネレータにそれぞれの値を手動で転送する必要があります(ウェブサイトの短い手順を参照)。ただし、プログラムがGGデータベースに接続されると、ワンクリックで地図を生成することができます。また、あなたがします - 例えば、グレード、最小EXP値として特定のフィルタリングオプションに基づいて - 、ユーザーがカードをプレイするので、あなたはあなたが(独自のセットを作成し、次の各カードに合わせてより多くのチケットを置くことができたことにより、生成されるように選択することができますより安い)。

ベータのままで述べたように、マップジェネレータので、プロジェクトはまだ外部委託されている(したがって、まだGGレイアウトに適合していません)。また、クローズドベータ相と、重要なフィードバックに参加したユーザー提督怒り、クラウス、ChrisLとマーベリックを、言及されるべきです。

サンプルギャラリーの16枚のカード

最後に、サンプルギャラリーを参照してください。記載されているそこのマップは、ユーザー提督怒り、Aladan、ChrisLクラウスDrapondur、ガノン、ジョン・オブ・ゴーント、ラブラドール・ネルソン、マーベリック、オールドライオン、Olphas、schlammonster、SiskoとToxeによっており、ありがたいことに、euph、異なる特性の多様性を示し、 Christoph Vent編集​​長に提供されました。

パブリックベータ期間中のカードをプレイし、一定数の場合 - 10または15よりもおそらくよりは - あなたによって作成され、我々はまた、要約ギャラリーでは、試用期間の後にそれを提示します。