In Kürze: GG-Spielkarten // Schon jetzt: Karten selbst erstellen & Beispielgalerie

Alle kennen es, viele lieben es: Das Auto-Quartett (dessen Regeln sicher nicht näher erläutert werden müssen), das in geselliger Runde für vergnügliche Stunden sorgen kann – natürlich sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter. Da sich Gesellschaftsspiele seit einigen Jahren im Aufwind befinden, wird GamersGlobal seinen Anteil zu diesem Trend beitragen und eigene Spielkarten herausgeben. Auf diese Weise werden wir nicht nur das Spielerische mit dem Praktischen verbinden (Stichwörter GG-Grillfest- und/oder -Weihnachtsfeier, Firmen-Events, Geburtstage, ...), sondern zugleich eine weitere Einnahmequelle erschließen.

„GamersGlobal-Quartett“: Das Vorhaben im Detail

Um in naher Zukunft die GamersGlobal-Spielkarten (beziehungsweise die verschiedenen Sets) erstellen zu können, kommt unser wichtigstes Kapital zum Einsatz: Ihr, unsere User. Eure Daten, wie zum Beispiel die Tage seit der Registrierung oder auch die Anzahl der veröffentlichten News und geschriebenen Kommentare, werden auf den Karten ablesbar sein und stellen somit die zum Spielen benötigten Kennwerte dar.

In einer aktiven Community wie der unseren sind die einzelnen Daten natürlich recht schnell überholt. Das kann als Nachteil angesehen werden ... oder man macht daraus einen Vorteil: Denn da wir mit dem GG-Quartett auch Geld verdienen möchten, wird nur das erste, aus 33 Karten bestehende Set kostenfrei sein. Für jede Spielkarte / jedes Set mit aktuelle(re)n Werten werden wir einen bestimmten Betrag erheben. Bei einem kompletten Satz werden das vermutlich zwischen 8,99 und 14,99 Euro sein. Zwar befinden wir uns bei der Preisgestaltung noch mitten im Entscheidungsprozess, sicher ist aber schon jetzt, dass Premium-User natürlich mit Rabatten rechnen können.

Die Karten im Format 59x91 Millimeter werden selbstverständlich jene Qualität aufweisen, die ihr auch sonst von uns gewohnt seid. Unter anderem wird gedruckter und lackierter Spielkartenkarton verwendet, bei Bedarf können zudem optisch ansprechende Stülpdeckel- und Metall-Boxen erworben werden.

Karten-Generator in der öffentlichen Beta

Damit ihr euch einen Eindruck davon verschaffen könnt, wie die fertigen GamersGlobal-Spielkarten voraussichtlich aussehen, könnt ihr eure eigene Karte mittels eines eigens für diesen Zweck erstellten Tools selbst erstellen (JavaScript ist zwingend erforderlich). Wer möchte, kann sich sein Werk außerdem als PNG-Grafik lokal speichern.

In der derzeitigen Beta-Version müsst ihr eure jeweiligen Werte noch aus eurem User-Profil manuell in den Karten-Generator übertragen (siehe dazu die Kurz-Anleitung auf der Website). Sobald das Programm jedoch mit der GG-Datenbank verbunden ist, können Karten durch einen einzigen Klick erzeugt werden. Zudem werdet ihr – beispielsweise anhand bestimmter Filter-Optionen wie der Rangstufe oder einem Mindest-EXP-Wert – auswählen können, von welchen Usern Spielkarten erzeugt werden sollen, sodass ihr euch neben einzelnen Karten auch eigene Sets zusammenstellen könnt (je mehr Karten ihr erstellt, desto preisgünstiger wird es).

Da sich der Karten-Generator wie erwähnt noch in der Beta befindet, ist das Projekt derzeit noch extern ausgelagert (und somit auch noch nicht an das GG-Layout angepasst). Nicht unerwähnt bleiben sollen zudem die User Admiral Anger, Claus, ChrisL und Maverick, die an der geschlossenen Betaphase teilgenommen und wichtiges Feedback gegeben haben.

16 Karten in der Beispielgalerie

Abschließend sei auf die Beispielgalerie verwiesen. Die dort gelisteten Karten zeigen eine Vielzahl unterschiedlicher Kennwerte, die dankenswerterweise von den Usern Admiral Anger, Aladan, ChrisL, Claus, Drapondur, euph, Ganon, John of Gaunt, Labrador Nelson, Maverick, Old Lion, Olphas, schlammonster, Sisko und Toxe sowie dem Redakteur Christoph Vent bereitgestellt wurden.

Sollten im Verlauf der öffentlichen Beta eine bestimmte Anzahl an Spielkarten – vielleicht mehr als 10 oder 15 – von euch erstellt werden, werden wir diese nach Abschluss des Testzeitraums ebenfalls in einer zusammenfassenden Galerie präsentieren.