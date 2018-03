Retrokompott Folge 62: Skurrile Hardware Teil 2

Remakes und Fortsetzungen sind im Games-Bereich keine Seltenheit und erfreuen sich nach wie vor einer gewissen Beliebtheit. Die aktuelle Folge des Retrokompotts ist selbst die Fortsetzung eines Klassikers: bereits Folge 13 beschäftigte sich mit skurriler Hardware aus dem Retrobereich. In den letzten Jahren hat sich so einiges eingefunden, über das es sich zu reden lohnt und genau das machen Patrick Becher, Robin Lösch und ihre Gäste Axel und Fabskimo natürlich in aller Ausführlichkeit.

In der fünfstündigen Folge steckt neben dem Hauptthema natürlich auch wieder das Quiz mit bonnadinho und ein Interview mit Steve Turner, der in den 80ern Spiele wie Quazatron programmiert hat.

Aufgrund der immer wieder auftauchenden Schwierigkeiten einer größeren potientiellen Hörerschaft mit der Länge der üblichen Retrokompott-Folgen werden die Macher ab der nächsten Ausgabe reagieren und die Laufzeit der durchschnittlichen Internet-Aufmerksamkeitsspanne anpassen. Patreon-Unterstützer des Kompotts bekommen den kompletten Podcast mundgerecht in Fünf-Minuten-Häppchen serviert. Kostenlos-Hörer werden auch weiterhin mit den Langfassungen abgespeist und müssen gegebenenfalls die Hörgeschwindigkeit heraufsetzen.

Sega-Fans können sich freuen: die Themen der nächsten Sendungen wurden schon aufgezeichnet und stehen Patreonen bereits zur Verfügung. Es handelt sich um die Konsolen Megadrive und Saturn. Die nächste Ausgabe des Retrokompotts wird am 13.4.2018 ab 22 Uhr aufgezeichnet. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, euch live über mixlr.com einzubringen.