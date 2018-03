Donkey Kong Country: Hinweise auf ein neues Spiel von Retro Studios

Switch WiiU

Bild stammt aus Donkey Kong Country Tropical Freeze.

Neben Donkey Kong Country Tropical Freeze (WiiU-Testnote: 9.0), das im Mai dieses Jahres für die Switch portiert wird, könnten die Fans des Franchises in naher Zukunft noch mit einem neuen Teil der Serie von Retro Studios beglückt werden. Das deutete zumindest Nintendo Italy mit seinem Instagram-Story-Post (via Reddit) an. So hat der italienische Arm des Herstellers ein Bild veröffentlicht, auf dem Donkey Kong zu sehen ist, der gerade zwei Bananen verspeist hat und sich gerade an eine dritte heranwagt. Dazu der Satz: „Es gibt keine zwei ohne drei“.

Eine offizielle Bestätigung gab es bisher dazu noch nicht. Für Retro Studios wäre dies das dritte Donkey-Kong-Spiel. Zuvor hat das Team bereits Donkey Kong Country Returns (Testnote: 9.5) für die Wii und das anfangs erwähnte Donkey Kong Country Tropical Freeze für die WiiU entwickelt.