The Walking Dead: Key-Art zu The Final Season - Debut auf der PAX East

PC XOne PS4 iOS Android

Telltale Games hat via Twitter das Key-Art zur vierten und letzten Staffel von The Walking Dead veröffentlicht. Die Geschichte rund um Clementine wird in diesem Jahr mit dem Release von The Walking Dead - The Final Season zu einem Abschluss gebracht. Auf dem veröffentlichten Bild ist die Protagonistin als erwachsene Frau zu sehen, die einen Jungen von einer Horde Zombies beschützt. Bei dem Jungen dürfte es sich um Alvin Jr. (AJ) handeln, der in der zweiten Staffel hinzu kam und den Clementine geschworen hat, zu beschützen. Die Pose (siehe Teaserbild) erinnert an das Key-Art zur ersten Staffel mit Lee und Clementine.

Wie Telltale Games bekannt gab, wird The Walking Dead - The Final Season im Rahmen der anstehenden PAX East in Boston (5. bis 8. April 2018) erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Das geplante Panel startet am Freitag, den 6. April 2018, um 12:30 (lokaler Zeit) und wird hierzulande ab 18:30 (deutscher Zeit) via Livestream auf Twitch übertragen.