Level 5-CEO: Alle wichtigen Titel erscheinen künftig auch für Switch

Akihiro Hino, der Präsident und CEO von Level 5 (Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs im Test), hat in einem Interview mit dem japanischen Magazin Nikkei Trendy verlauten lassen, dass zukünftig alle Haupttitel des Studios auch für die Nintendo Switch erscheinen werden. Darauf angesprochen, wie Level 5 die Hybridkonsole zukünftig unterstützen möchte, antwortete Hino: „In Zukunft wollen wir im Grunde alle unsere Haupttitel auf der Switch veröffentlichen. Die Idee ist, dass wir das, was wir für den Nintendo 3DS erschaffen haben, auf die Switch bringen“.

Das erste Spiel wird The Snack World - Trejarers Gold sein, das am 12. April 2018 in Japan erscheinen wird. Später im Jahr soll zudem Inazuma Eleven Ares als weitere Umsetzung folgen.

In diesem Jahr feiert Level 5 sein 20-jähriges Jubiläum und wie Hino bestätigte, wird das Unternehmen im Herbst dieses Jahres wieder ein Level-5-Vision-Event abhalten, auf dem auch ein neues Spiel angekündigt werden soll. Bei dem Titel soll es sich um ein Online-Rollenspiel handeln, das laut dem Entwickler ein modernes Setting bieten wird.