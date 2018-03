Jurassic World - Evolution: Termin, Pre-Order-Boni, Trailer & Gameplay

PC XOne PS4

Nachdem der Veröffentlichungstermin von Jurassic World - Evolution bereits vor rund zwei Wochen durchsickerte, hat der Entwickler Frontier Developments diesen nun auch offiziell bestätigt. Die Wirtschaftssimulation rund um den Dino-Vergnügungspark wird also ab dem 12. Juni und somit etwa eine Woche nach dem Kinostart des neuen Films Jurassic World - Das gefallene Königreich (7. Juni 2018) in digitaler Form für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Eine Retail-Version des Spiels wird dann rund drei Wochen später, am 3. Juli folgen.

Der Titel kann ab sofort via Steam, im Xbox Game Store und im Playstation Store vorbestellt werden. Frühkäufer werden mit einem Plattform-exklusiven ACU-Hubschrauber-Skin und einem Offroad-Ranger-Fahrzeug-Skin als Pre-Order-Bonus belohnt. Neben einer Standardversion des Spiels kann auch eine Deluxe Edition erworben werden, die neben den Pre-Order-Boni noch fünf zusätzliche Dinosaurier (Styracosaurus, Crichtonsaurus, Majungasaurus, Archaeornithomimus und Suchomimus) umfasst. Einen Pre-Order-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Zudem gibt es noch eine rund 23 Minuten lange kommentierte Gameplay-Demo, in der euch der Executive Producer Rich Newbold, Lead Designer Andy Fletcher und der Senior Community Manager Edward Lewis einen ausführlichen Blick auf den Titel gewähren.