GOG-Special-Sale mit Shadow Warrior 2, Vikings, Absolver und mehr

Auf GOG.com wurde zum Wochenende hin ein Special-Sale gestartet, bei dem unter anderem Titel, wie Shadow Warrior 2 (Testnote. 7.0), Vikings - Wolves of Midgard, Absolver, The Witcher - Adventure Game (Testnote: 6.0), Rogue Trooper Redux, Satellite Reign, Saints Row 4 (Testnote: 8.0) und diverse Siedler- und Heroes-of-Might-and-Magic-Spiele im Preis reduziert wurden. Alle Preise gelten bis Montag, den 2. April 2018. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):