Luminous Productions enthüllt sein erstes Projekt und es ist kein Spiel

Anfang der Woche gab Square Enix die Gründung des neuen Studios Luminous Productions bekannt, das unter der Leitung von Hajime Tabata innovative Spiele und „andere Inhalte“ entwickeln soll. In der Ankündigung hieß es, dass das Team an seinem ersten Projekt arbeite. Wie sich nun herausstellte, handelt es sich dabei um kein Spiel, sondern um eine Dokumentation, die in Zusammenarbeit mit dem japanischen staatlichen Fernsehsender NHK entsteht.

Die Dokumentation mit dem Titel „The Birth of Humanity“ ist zwar kein Videospiel, gibt den Entwicklern jedoch trotzdem die Möglichkeit, ihre CGI-Muskeln spielen zu lassen, denn sie entsteht mit Hilfe der 4K-High-Definition-Computergrafik und Motion-Capture-Technologie, mit denen die Bewegungen der Primaten realistisch dargestellt werden. Das Ergebnis soll laut Tabata so gut ausfallen, dass es mit den Live-Action-Aufnahmen verglichen werden kann.

Tabata erklärte, dass er die CGI-Technologie seines Studios mit NHKs dokumentarischem Produktionsfachwissen verschmolz, um einen Dokumentarfilm zu erschaffen, wie er noch nie zuvor gesehen wurde. Die Handlung dreht sich um die Vorfahren der Menschheit, die zu Beginn schwach waren und gegen andere Arten ums Überleben kämpften, durch ihre Weisheit und zufällige Entdeckungen aber schon bald die Oberhand gewannen und sich so das Blatt wendete.

Als Tabata den Plot in die Finger bekam, wollte er mitwirken und unter der Aufsicht von Experten die Vorfahren der Menschheit als Helden der Geschichte zum Leben erwecken. Die primitive Welt wurde „in einer realistischen und lebendigen Weise“ reproduziert und soll den Zuschauern ein besseres Verständnis über die Menschheit vermitteln. Die erste Episode soll in Japan am 8. April ausgestrahlt werden. Die zweite soll am 13. Mai und die dritte am 10. Juni folgen. Ob auch eine lokalisierte Version für den Westen geplant ist, ist nicht bekannt.