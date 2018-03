Humble Store: Spec Ops - The Line für kurze Zeit gratis abstauben

PC 360 PS3 Linux MacOS

Im Humble Store könnt ihr aktuell und noch für kurze Zeit den Third-Person-Shooter Spec Ops - The Line (Testnote: 8.5) kostenlos abstauben. Folgt einfach dem Link in den Quellenangaben. Bei der verschenkten Fassung handelt es sich um die Steam-Version des Spiels.

Spec Ops - The Line wurde vom deutschen Studio Yager Development entwickelt und entführt euch in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai. Die schillernde Wüstenmetropole am Persischen Golf wird seit mehreren Monaten von einer Serie schwerer Sandstürme heimgesucht. Der Afghanistan-Veteran Colonel John Konrad meldet sich mit seiner Einheit freiwillig für den Einsatz, um die Evakuierung der Zivilbevölkerung zu unterstützen. Doch schon kurz nach der Ankunft bricht der Kontakt zu der Elitetruppe ab. Nur ein mysteriöses Funksignal ist noch aus der zerstörten Stadt zu empfangen... Ihr seid Captain Walker, Kommandant einer U.S. Delta Force Aufklärungseinheit und werdet zusammen mit zwei Kameraden nach Dubai entstand, um das mysteriöse Signal aufzuspüren und nach Überlebenden der Konrad-Einheit zu suchen.