Red Faction - Guerrilla: „Re-Mars-tered“-Edition angekündigt

THQ Nordic und Volition haben eine „Re-Mars-tered“-Edition von Red Faction - Guerrilla angekündigt. Entsprechende Gerüchte dazu gab es bereits Anfang dieses Jahres, als das Spiel in verschiedenen Online Stores der Videospiel-Handelskette Gamestop (in Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen) auftauchte. Die neue Edition soll nach Angaben des Publishers im Laufe des zweiten Quartals (1. April bis 30. Juni) für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.

Die Re-Mars-tered-Edition soll mit komplett überarbeiteter Grafik (inklusive hochauflösender Texturen und neuer Grafik-Features wie Specular Maps), verbessertem Shadow-Rendering, Lichteffekten, Shadern und Postprocessing, sowie 4K-Support (Ultra HD) aufwarten.