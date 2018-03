Kingdom Come - Deliverance: Patch 1.4 mit neuen Features für PC erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Heute vor einer Woche erst kündigte Daniel Vávra von Warhorse im Rahmen des Bugfixings und diverser Erweiterungsarbeiten an Kingdom Come - Deliverance den nächsten größeren Patch mit der Versionsnummer 1.4 an. Heute Nacht um 1:26 Uhr war es dann auf Steam soweit, der tschechische Entwickler hatte eine Osterüberraschung parat.

Mit der Veröffentlichung von Patch 1.4 werden nicht nur 200 weitere "major bugs" behoben, auch halten neue Features, sowie Grafik- und Audio-Upgrades Einzug. Zu den behobenen Fehlern zählen beispielsweise die Probleme mit der Quest "Mächtiger als das Schwert", die Speicherprobleme in der Quest "Steinschlag" und der Bogenschießwettbewerb in Rattay soll nun auch im hohen Schwierigkeitsgrad funktionieren.

Zu den Neuerungen zählen:

Neue Haar- und Bart-Mechaniken

Änderbare Frisuren in Badehäusern und extra Charisma-Punkte für frisch geschnittenes Haar

Waffenloser "Gnadenstoß" für die "subtilere" Art eine Quest zu lösen

Echte Ostereier. Die Jagd nach dem goldenen Ei kann beginnen.

Das Fest der Auferstehung wird gefeiert, indem alle NPCs, die durch Glitches der Spiel-Physik zu Tode kamen, wie durch ein Wunder wieder im Spiel ihr Unwesen treiben.

Auch wird ein umstrittener Gegenstand einer merkwürdigen tschechischen und slowakischen Ostertradition namens "Pomlázka" in Form einer neuen Waffe ins Spiel integriert. Es handelt sich um eine Mischung aus Rute und Peitsche, geflochten aus Weidenzweigen, mit dem junge Männer zu Ostern den Damen des Ortes symbolisch oder auch mal ganz real den Hintern versohlen, nachdem sie sie mit einem Eimer eiskaltem Wasser übergossen haben. Danach lassen sie sich auch noch von ihnen zu Tee und Kuchen einladen. Das Ganze soll selbstverständlich nur der Gesundheit und dem Aufblühen im Frühling dienen.

Des Weiteren werden allen PC-Spielern HD-Texturen und ein Enhanced Audio Pack in Form von Gratis-DLCs zur Verfügung gestellt. Die hochaufgelösten Texturen verbessern den optischen Gesamteindruck des Rollenspiels und das HD-Audio erhöht die Qualität der Sounds und Voiceovers der englischen, deutschen und französischen Version.

Der mehrteilige Patch umfasst insgesamt gut 26,6 GB. Es bleibt zu hoffen, dass der große Flicken möglichst viele der durch die Community gemeldeten Bugs behebt und dadurch den Spielspaß weiter erhöht oder in bestimmten Fällen auch erst ermöglicht.