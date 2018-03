Transport Fever: Neue Informationen zum kommenden Performance-Patch

PC Linux MacOS

Das Team von Urban Games war Mitte Februar dieses Jahres noch optimistisch, dass der lange angekündigte Performance-Patch schon im März interessierten Spielern zum Testen angeboten werden könnte. Jetzt soll der ausführliche Beta-Test am 18.4. starten. Informationen darüber, wie man an der Testphase teilnehmen kann, sind – wie schon bei früheren Patches – in der Wiki zum Spiel zu finden.

Durch eine grundlegende Änderung an der Spiel-Engine soll Transport Fever in Zukunft um einiges flüssiger laufen. Neben der Performance der Simulation soll auch die des Renderings verbessert werden. Dadurch erhöht sich die Bildrate auf allen Systemen. Ruckler, die bisher durch monatliche Berechnungen oder das Bewegen der Kamera entstanden sind, werden zwar mit dem Performance-Patch nicht ganz verschwinden, aber eine deutliche Reduzierung dieser wurde durch die Optimierung des Spiels erreicht.