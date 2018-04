Na, habt ihr schon alle Eier gefunden? Wenn nicht schafft es vielleicht dieser feiertägliche MoMoCa mit Dennis und Christoph euch zu motivieren, bei der Suche euer Bestes zu geben.

Feiertage? Was sind Feiertage? Dennis und Christoph haben sich auch an diesem Montagmorgen zusammengefunden, um für euch einen Montagmorgenpodcast zu kredenzen. Was, wie? Ihr glaubt uns nicht? Okay, ihr habt uns erwischt, diese Folge ist bereits am Donnerstag aufgezeichnet worden. Nichtsdestotrotz erwartet euch ein prall gefüllter MoMoCa mit einem ausgiebigen "Was haben wir gespielt"-Teil. Alle Punkte, die sie besprochen haben, könnt ihr der detaillierten Themenübersicht entnehmen:

00:24 Hallo und willkommen an diesem Ostermontagmorgen

01:20 Dennis hat Celeste gespielt und sinniert über die Darstellung von Depressionen

gespielt und sinniert über die Darstellung von Depressionen 04:59 Mit Kirby Star Allies konnte er seiner Liebsten zudem Videospiele näher bringen

konnte er seiner Liebsten zudem Videospiele näher bringen 07:06 Christoph ist in Sea of Thieves in See gestochen, Dennis ebenso

in See gestochen, Dennis ebenso 13:10 Die Xbox-Version von Battlegrounds stimmt Christoph mittlerweile fast zufrieden

stimmt Christoph mittlerweile fast zufrieden 14:35 Far Cry 5 's Hillbilly-Setting und Gameplay gefällt Dennis sehr gut

's Hillbilly-Setting und Gameplay gefällt Dennis sehr gut 18:01 Die noch nicht ganz ausgearbeitete Vorschau: Euch erwartet ein Test zu HTC Vive Pro, ebenso wie eine Preview zu Mutant Year Zero und eventuell noch einen Test von Farhome

und eventuell noch einen Test von 19:03 Zu den Userfragen: Age will wissen, wie viel Post die Redaktion kriegt

will wissen, wie viel Post die Redaktion kriegt 20:06 vgamer85 interessiert, ob die Redaktion privat auf Monsterjagd geht

interessiert, ob die Redaktion privat auf Monsterjagd geht 20:31 Crizzo hat Angst, dass die Wertungskonferenzen verschwinden

hat Angst, dass die Wertungskonferenzen verschwinden 21:15 Basierend darauf will jguillemont wissen, ob Noten erklärt werden müssen

wissen, ob Noten erklärt werden müssen 22:50 Die Userrubrik auf der Startseite ist Labrador Nelson nicht breit genug

nicht breit genug 23:00 Wie ist die Redaktion auf die neuen Erfolge gekommen fragt Sebastian -ZG-

24:25 revo interessiert: was geschieht mit den Audiotests nach der Frei-für-Alle-Zeit

interessiert: was geschieht mit den Audiotests nach der Frei-für-Alle-Zeit 24:50 endymi0n mag wissen, ob und womit wir unsere Switch bespielen

mag wissen, ob und womit wir unsere Switch bespielen 25:27 Außerdem fragt er sich, warum das Far-Cry-5-Testvideo so viele Klicks hat

25:56 Den Abschluss macht Weryx , der die Testvergleiche im Exklusivreiter vermisst

, der die Testvergleiche im Exklusivreiter vermisst 26:13 Tschüss und schönen Ostermontag!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!